APMM tahan 2 kapal tangki pindah minyak mentah RM512 juta

Pengarah Maritim Pulau Pinang, Muhammad Suffi Mohd Ramli berkata dua kapal terbabit dipercayai melakukan aktiviti pemindahan minyak mentah melibatkan 53 kru terdiri daripada warga China, Myanmar, Iran, Pakistan dan India. (Gambar APMM)

GEORGE TOWN : Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Pulau Pinang menahan dua kapal tangki disyaki melakukan aktiviti pemindahan minyak mentah dari kapal ke kapal bernilai lebih RM512 juta di perairan negeri berkenaan pada Khamis lepas.

Pengarah Maritim Pulau Pinang, Muhammad Suffi Mohd Ramli berkata bot peronda marin menerima aduan pada 1 pagi memaklumkan terdapat dua kapal tangki bersauh pada kedudukan 24 batu nautika barat laut Muka Head dan disyaki menjalankan aktiviti pemindahan minyak.

“Kedua-dua kapal terbabit dipercayai melakukan aktiviti pemindahan minyak mentah melibatkan 53 kru terdiri daripada warga China, Myanmar, Iran, Pakistan dan India.

“Nilai rampasan minyak mentah berjumlah lebih RM512 juta manakala nilai rampasan kedua-dua kapal tangki itu ialah RM718 juta,” katanya.

Suffi berkata susulan itu dua kapten kapal serta vesel berkenaan ditahan dan diserahkan kepada pegawai penyiasat Maritim Pulau Pinang untuk tindakan lanjut.

Beliau berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 491B (1)(l) Ordinan Perkapalan Saudagar 1952.