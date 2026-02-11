Ketua pengarah, pengarah jabatan kerajaan ditahan SPRM

Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya turut memantau beberapa jabatan kerajaan lain.

PETALING JAYA : Seorang lagi ketua pengarah dan pengarah jabatan kerajaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), hari ini.

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, berkata pegawai terbabit ditahan ketika hadir ke ibu pejabat badan antirasuah itu untuk dirakam keterangan.

Beliau berkata, SPRM turut memantau beberapa jabatan kerajaan lain, lapor Berita Harian.

Katanya, SPRM tidak akan berkompromi dalam kes melibatkan penjawat awam kanan dan menekankan tindakan penguatkuasaan akan diambil tanpa mengira pangkat.

Penahanan itu susulan penelitian yang semakin meningkat terhadap amalan tadbir urus dalam beberapa institusi berkaitan kerajaan dan sektor awam.

Pada 29 Jan lalu, SPRM menahan ketua pengarah dan seorang timbalan ketua pengarah Jabatan Alam Sekitar (JAS) bagi membantu siasatan kes berkaitan pengurusan sisa elektronik (e-waste).

Sebelum ini, media melaporkan SPRM akan memperhebatkan siasatan berhubung kegiatan pengimportan e-waste secara haram, susulan risikan mendedahkan antara 2,000 hingga 3,000 kontena e-waste diseludup ke negara ini melalui pelabuhan utama.