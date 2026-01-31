Malek Razak dilantik panglima angkatan tentera baharu

Panglima Medan Barat Tentera Darat Malek Razak Sulaiman yang memulakan perkhidmatan pada 1985, dilantik sebagai panglima angkatan tentera yang baharu berkuat kuasa esok. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Panglima Medan Barat Tentera Darat Malek Razak Sulaiman dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera (PAT) yang baharu berkuat kuasa esok.

Menteri Pertahanan Khaled Nordin berkata Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenankan Malek Razak dinaikkan ke pangkat daripada Leftenan Jeneral ke Jeneral seterusnya dilantik sebagai PAT.

“Pelantikan ini dibuat selaras dengan syor Mesyuarat Majlis Angkatan Tentera (MAT) Siri ke-633 (Khas) yang bersidang pada 29 Jan lepas dan seterusnya telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong pada 30 Jan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata PAT ke-24 itu memiliki kelulusan Diploma Strategik dan Keselamatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Master of Arts in Defence Studies daripada King’s College London serta Sarjana Sains Sosial (Pengajian Pertahanan) daripada UKM.

Malek Razak memulakan perkhidmatan pada 1985 sebagai Pegawai Kadet Luar Negara di Royal Military College, Sandhurst, United Kingdom dan ditauliahkan pada 11 Dis 1987 dengan pangkat Leftenan Muda.

Khaled berkata Malek Razak memulakan kerjaya sebagai Ketua Platun di Batalion ke-21 Rejimen Askar Melayu Diraja dan berkhidmat di pelbagai pasukan dengan memegang pelbagai jawatan di peringkat pemerintah dan staf.

“Jawatan terakhir beliau sebelum pelantikan ini ialah Panglima Medan Barat Tentera Darat,” katanya.

Beliau berkata sepanjang hampir 40 tahun perkhidmatan, Malek Razak telah mempamerkan kebolehan, keupayaan, kecemerlangan serta kepimpinan yang tinggi.

“Berdasarkan pengalaman luas serta kredibiliti yang dimiliki, Kementerian Pertahanan yakin pelantikan ini akan memperkukuh kepimpinan dan keupayaan ATM dalam mendepani cabaran pertahanan negara, di samping memulihkan dan memperkukuh wibawa ATM melalui kepimpinan yang berteraskan integriti dan profesionalisme serta mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap institusi pertahanan negara,” katanya.