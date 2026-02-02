33 penyokong Selangor FC buat kecoh direman

Mereka yang direman antara 400 penyokong yang ditahan malam tadi di IPD Kuala Terengganu bagi menjalani pemeriksaan saringan air kencing, kata Ketua Polis Kuala Terengganu Azli Mohd Noor.

PETALING JAYA : Seramai 33 penyokong pasukan bola sepak Selangor dibawa ke Mahkamah Majistret Kuala Terengganu hari ini untuk mendapatkan perintah reman susulan insiden menganggu ketenteraman awam dan menimbulkan kegusaran, petang semalam.

Mereka dipercayai melakukan perbuatan itu di sepanjang laluan Jambatan Angkat Kuala Terengganu kira-kira 6.30 petang semalam.

Ketua Polis Kuala Terengganu, Azli Mohd Noor, berkata sekumpulan individu itu antara 400 penyokong yang ditahan malam tadi di IPD Kuala Terengganu bagi menjalani pemeriksaan saringan air kencing.

“Kita menahan mereka bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan berhubung kejadian yang berlaku itu,” katanya, menurut Berita Harian.

Sidang media berhubung kejadian itu akan diadakan oleh Ketua Polis Terengganu Mohd Khairi Khairudin petang ini.

Terdahulu, tular beberapa video penyokong Selangor FC berarak dari arah Bandaraya Kuala Terengganu ke Seberang Takir sambil membawa bendera pasukan dan menyalakan suar ketika di kawasan itu.

Perbuatan itu mencetuskan kemarahan warga maya dan berlaku perdebatan antara mereka di laman sosial sejak malam kelmarin.