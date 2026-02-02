Kenapa takut, Hannah soal pengkritik kajian pilihan raya datuk bandar

Hannah Yeoh berkata perbandingan ‘pro dan kontra’ membolehkah keputusan dibuat dengan cermat.

PETALING JAYA : Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan) Hannah Yeoh menegaskan kajian perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan dibuat berhubung cadangan mengadakan pilihan raya jawatan datuk bandar Kuala Lumpur, susulan bantahan beberapa pihak.

Beliau turut mempersoalkan kebimbangan segelintir pihak terhadap proses kajian yang menurutnya penting bagi memastikan sesuatu dasar digubal berdasarkan fakta dan data yang tepat.

“Kenapa takut dengan kajian? Kajian akan membuatkan kita lebih bijak. Kajian juga satu proses mendapatkan keputusan yang lebih baik. Oleh itu, jangan sesekali takut dengan kajian.

“Malah, kebijaksanaan adalah elemen penting sebagai pemimpin yang bertanggungjawab memimpin rakyatnya,” katanya di Facebook.

Terdahulu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Umno, Puad Zarkashi memberi amaran cadangan pilihan raya datuk bandar Kuala Lumpur boleh membuka ruang kepada pengaruh kartel dan kumpulan gengster.

Puad berkata, arahan Yeoh untuk kementeriannya mengkaji kebolehlaksanaan pilihan raya datuk bandar perlu dipandang serius memandangkan Kuala Lumpur mempunyai banyak pusat hiburan selain timbul kebimbangan calon tertentu akan mendapat sokongan kewangan dan rangkaian kumpulan gengster bagi memenangi pilihan raya itu.

Manakala, Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Saleh pula berikrar menolak dan menggagalkan rancangan memperkenalkan pilihan raya itu, sambil mendakwa ia timbul susulan cubaan memperkenalkan Rang Undang-undang Pembaharuan Semula Bandar dan pilihan raya pihak berkuasa tempatan (PBT).

Mengulas lanjut, Yeoh turut berkongsi pengalamannya ketika mengikuti pengajian ijazah sarjana muda undang-undang yang menurutnya banyak membantu dalam memahami bagaimana sesuatu polisi perlu dianalisis secara objektif.

“Perbandingan ‘pro dan kontra’ membolehkan kita membuat keputusan dengan cermat, menjimatkan masa dan tenaga kita daripada melakukan kerja yang tidak membawa manfaat serta mengelakkan kesilapan,” katanya.