LHDN kesan RM1.4 bilion pendapatan tak dilapor

LHDN mengingatkan pembayar cukai sentiasa memastikan maklumat percukaian dikemukakan tepat, lengkap dan terkini bagi mengelakkan penalti lebih berat. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mengesan sebanyak RM1.4 bilion pendapatan tidak dilaporkan susulan tindakan penguatkuasaan dan semakan audit menerusi pelaksanaan sistem e-Invois yang bermula 1 Ogos 2024.

Dalam kenyataan, LHDN memaklumkan lebih 500,000 kes berpotensi telah dikenal pasti menunjukkan corak keupayaan kewangan yang tinggi tetapi tidak sepadan dengan rekod percukaian sedia ada, termasuk tiada rekod pelaporan pendapatan kepada LHDN.

“LHDN telah menjalankan semakan audit dan mengeluarkan peringatan untuk menggalakkan pembayar cukai membuat pengakuan secara sukarela sekiranya terdapat sebarang ketidakpatuhan atau kesilapan dalam maklumat percukaian mereka.

“Sebanyak 17,188 pembayar cukai yang sebelum ini didapati tidak mengemukakan borang nyata cukai pendapatan (BNCP), telah tampil dan melaporkan pendapatan bagi tahun taksiran ke belakang berjumlah RM1.4 billion yang menyumbang kepada hasil cukai sebanyak RM290 juta,” menurut kenyataan.

Menurut LHDN, sejak sistem itu diperkenalkan sebanyak 184,325 pembayar cukai mengemukakan e-Invois yang melibatkan pengeluaran 979 juta e-Invois secara keseluruhan.

Perkembangan itu menunjukkan tahap penerimaan yang baik dalam kalangan pembayar cukai termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana terhadap pelaksanaan e-Invois sebagai langkah pendigitalan operasi perniagaan serta memastikan transaksi direkod atau disimpan secara lebih teratur sama ada di pihak penjual mahu pun pembeli.

“Bagaimanapun, berdasarkan maklumat diperoleh LHDN telah mengenal pasti pembayar cukai yang tidak melaporkan pendapatan untuk tindakan penguatkuasaan, sekali gus mengekalkan keadilan terhadap pembayar cukai yang mematuhi perundangan percukaian.

“Dengan gabungan pendekatan berasaskan data dan teknologi terkini, LHDN sentiasa memastikan cukai dipungut secara adil dan saksama kepada golongan yang layak, serta berupaya mengesan sebarang ketidakpatuhan,” katanya.

Dalam pada itu, semua pembayar cukai diingatkan sentiasa memastikan maklumat percukaian dikemukakan adalah tepat, lengkap dan terkini bagi mengelakkan penalti lebih berat dan tindakan undang-undang bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.