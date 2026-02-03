Rampasan KDN RM7 bilion tahun lalu, majoriti e-waste, kata Saifuddin

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata kebanyakan rampasan tahun lalu adalah berkait dengan sisa elektronik atau e-waste. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Agensi penguatkuasaan bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN) merekodkan rampasan bernilai RM7 bilion tahun lalu, dengan sebahagian besar melibatkan operasi sisa elektronik atau e-waste, kata Menteri Saifuddin Nasution Ismail.

Saifuddin berkata operasi penguatkuasaan yang dikenali sebagai Op Hazard diteruskan minggu lalu di bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), dengan tindakan bersepadu di seluruh negara menghasilkan pencapaian yang besar.

Rampasan itu turut melibatkan peluru dan aktiviti pemprosesan haram, katanya.

“Antaranya (barangan dirampas) ialah peluru. Kemudian kita juga menyerbu kilang yang memproses sisa peluru, yang dihasilkan dalam bentuk jongkong timah,” katanya pada sidang media.

Saifuddin berkata siasatan turut mendedahkan pelbagai kesalahan, termasuk penyalahgunaan gas memasak bersubsidi dan pelanggaran undang-undang imigresen.

“Terdapat banyak kesalahan. Mereka memanaskannya (sisa peluru) dalam relau menggunakan gas. Gas itu bersubsidi. Ia diproses oleh pekerja asing. Kita menyiasat pelbagai elemen, termasuk kesalahan imigresen,” katanya.

Beliau berkata pihak Jabatan Alam Sekitar sekitar turut terlibat, sambil menegaskan bahawa undang-undang domestik melarang pengimportan sisa pepejal dari luar negara.

AKPS tubuh unit risikan sendiri

Saifuddin turut mengumumkan bahawa AKPS akan menubuhkan unit risikan dan pemantauan sendiri bagi memperkukuh operasinya.

“Peranan risikan, bahagian risikan, adalah penting,” katanya, sambil menyatakan bahawa keupayaan risikan sedia ada ketika ini berada dalam agensi lain seperti polis, angkatan tentera dan kastam.

“Jika kita tidak menubuhkannya, kita akan bergantung sepenuhnya kepada elemen risikan atau pemantauan daripada agensi lain. Kita mahu bentuk unit risikan dan pemantauan yang sesuai dengan budaya kerja AKPS.”

Beliau berkata keperluan itu pada awalnya terlepas pandang ketika penubuhan AKPS, namun agensi tersebut kini menyedari kepentingannya.

“Saya memberi kebebasan sepenuhnya kepada ketua pengarah AKPS untuk melaksanakan pengambilan anggota selaras dengan fungsi AKPS. Kita akan terus menyokongnya kerana ia penting,” katanya.