Suspek disyaki tikam mati ibu direman 7 hari

Ketua Polis Kota Setar Syed Basri Syed Ali, berkata kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Suspek disyaki menikam mati ibunya dalam kejadian di Taman Sultan Abdul Halim, Alor Setar, semalam direman tujuh hari.

Perintah reman dikeluarkan Majistret Mahkamah Alor Setar Nur Syifa Mohd Hamzah, bermula hari ini sehingga 9 Feb.

Ketua Polis Kota Setar Syed Basri Syed Ali, berkata suspek ditahan malam tadi di Selangor, lapor Astro Awani.

Katanya, penahanan suspek dibuat bagi membantu polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Semalam, Zaharullail Basir, 52, bekerja sebagai eksekutif operasi di sebuah bank di Alor Setar ditikam pada bahagian dada kiri, selain di tapak tangan kiri.

Syed Basri dilaporkan, berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang anak lelaki mangsa pada 8.45 pagi semalam yang memaklumkan pembunuhan ibunya.

Beliau berkata, mangsa ditemukan anaknya itu dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan berlumuran darah.

Katanya, pemeriksaan menemukan tiga kesan tikaman termasuk pada bahagian atas dada kiri, selain kecederaan di pergelangan tangan serta kesan luka di bahagian kepala dan muka, serta luka kecil dan luka tikaman di tapak tangan kiri.

Pemeriksaan juga mendapati sebuah beg tangan mengandungi barang kemas, sejumlah wang tunai, dan telefon bimbit didapati hilang.