Diesel naik 4 sen di Semenanjung

PETALING JAYA : Harga diesel di Semenanjung naik 4 sen mulai esok, kata Kementerian Kewangan.

Diesel ditetapkan pada harga RM2.96 seliter di Semenanjung, meningkat daripada RM2.92 seliter ketika ini.

Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter, manakala petrol RON97 kekal pada harga RM3.10 seliter di seluruh negara.

RON95 tanpa subsidi kekal pada RM2.54 seliter manakala harga petrol bersubsidi RON95 di bawah BUDI95 kekal pada RM1.99 seliter.

Harga ini berkuat kuasa hingga 11 Feb.

Dalam kenyataan, kementerian berkata kenaikan harga tersebut seiring peningkatan harga minyak dunia.

“Kerajaan akan terus memantau trend harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.”