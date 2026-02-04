‘Mari melangkah ke hadapan’, kata Salleh berkait kontroversi kenyataan ‘cerai’

Salleh Said Keruak berkata beliau tidak mempertikaikan niat Alexander Nanta Linggi di sebalik pemilihan perkataan ‘cerai’ dalam kenyataan beliau itu. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Bekas ketua menteri Sabah Salleh Said Keruak berkata kontroversi yang tercetus susulan kenyataan Alexander Nanta Linggi wajar dianggap selesai selepas menteri kerja raya itu memberi penjelasan berhubung perkara tersebut.

Salleh berkata penjelasan Nanta adalah ‘wajar dan jelas’, dan ‘kita perlu melangkah ke hadapan’.

“Dengan penjelasan ini, isu tersebut seharusnya dianggap selesai.

“Yang lebih penting ialah kita melangkah ke hadapan dengan saling menghormati, bekerjasama, serta mengekalkan komitmen terhadap perpaduan dan pembangunan,” katanya dalam satu hantaran di facebook.

Dalam satu temu bual bersama BFM Radio minggu lalu, Nanta menyebut mengenai ‘pertengkaran berterusan dan pergaduhan politik’ di Semenanjung Malaysia, dan mempersoalkan sama ada Malaysia ‘ditakdirkan untuk menjadi satu negara sejak awal lagi’.

Beliau turut dipetik berkata: “… jika kita terus bertengkar tanpa henti, jangan salahkan Sarawak jika kami memilih untuk menjaga diri kami sendiri. Jika kamu tidak suka kami, ceraikan kami. Sudahlah,” katanya.

Kenyataan itu mengundang kritikan daripada pelbagai pihak, dengan Salleh sendiri berkata penggunaan perkataan ‘cerai’ dalam membincangkan kedudukan Sarawak dalam Malaysia adalah tidak perlu dan tidak membina.

Kenyataan Nanta itu juga mendorong Abdul Aziz Bari dari DAP Perak menggesa beliau meletakkan jawatan.

Semalam, Nanta yang juga setiausaha agung Gabungan Parti Sarawak berkata kenyataannya itu tidak bermaksud Sarawak mahu berpisah daripada Malaysia.

Beliau berkata kenyataan itu dibuat semata-mata untuk menggesa rakyat Malaysia hidup dalam perpaduan dan keharmonian.

Jelasnya, kenyataannya diambil di luar konteks, sedangkan mesej sebenar supaya rakyat memfokuskan usaha menambah baik pengurusan ekonomi, bukannya meneruskan perbalahan politik.

Sementara itu, Salleh berkata, komen beliau sebelum ini hanyalah berkaitan pemilihan perkataan ‘cerai’, kerana ia mudah disalah tafsir dalam isu yang sensitif.

“Saya tidak mempertikaikan niat di sebalik kenyataan tersebut. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan,” katanya.