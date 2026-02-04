Polis selamat budak perempuan 10 tahun jadi mangsa dera

Ketua Polis Subang Jaya, Wan Azlan Wan Mamat berkata ketiga-tiga suspek direman tiga hari mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan.

PETALING JAYA : Polis menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun yang dipercayai menjadi mangsa dera ibu saudara dan dua sepupunya di sebuah rumah di Putra Heights, Subang Jaya.

Ketua Polis Subang Jaya, Wan Azlan Wan Mamat berkata, pihaknya menyerbu rumah itu pada petang semalam selepas menerima laporan daripada orang awam mengenai kejadian yang menimpa mangsa.

“Siasatan awal mendapati mangsa tinggal bersama suspek yang merupakan ibu saudaranya berusia 49 tahun serta dua sepupu wanita dan lelaki masing-masing berusia 24 tahun dan 17 tahun.

“Kejadian dipercayai melibatkan perbuatan memukul serta penderaan terhadap mangsa,” katanya dalam kenyataan menurut Sinar Harian.

Katanya, susulan itu polis menahan ketiga-tiga suspek bagi membantu siasatan.

“Semua suspek direman selama tiga hari sehingga 6 Feb ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan.

“Kertas siasatan akan dilengkapkan dengan kadar segera sebelum dirujuk kepada timbalan pendakwa raya untuk arahan selanjutnya,” katanya.