Remaja 18 tahun ditahan disyaki buang bayi di tandas awam

Ketua Polis Melaka Dzulkhairi Mukhtar berkata, remaja yang masih bujang itu ditahan di Hospital Melaka ketika sedang menerima rawatan selepas dipercayai mengalami pendarahan akibat melahirkan anak.
Dzulkhairi berkata, remaja berkenaan dipercayai melahirkan bayi perempuan itu sekitar 8.30 malam tadi di rumah keluarganya.
“Siasatan awal mendapati ahli keluarganya tidak menyedari remaja itu mengandung dan keterangan awal mendapati suspek mengaku melahirkan bayi berkenaan yang didakwa sudah tidak bernyawa di rumahnya.
“Remaja itu kemudian menaiki motosikal dan meninggalkan mayat bayi berkenaan di tandas awam yang terletak kira-kira 2km dari kediamannya,” katanya yang dipetik Sinar Harian.
Dzulkhairi berkata, remaja itu ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan cara sulit membuang mayat bayi.
Terdahulu media melaporkan, mayat bayi perempuan masih bertali pusat ditemui seorang tukang cuci ditinggalkan di dalam tandas awam berkenaan pada 9.40 pagi tadi.