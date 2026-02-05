Mahkamah kembalikan keahlian bekas ketua Persatuan Hainan yang dipecat

Mahkamah Rayuan telah mengembalikan keahlian bekas presiden Persatuan Hainan Selangor dan Wilayah Persekutuan Tang Chai Yoong, memutuskan pemecatannya pada 2024 tidak sah. (Gambar Facebook)

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan telah mengembalikan keahlian bekas presiden Persatuan Hainan Selangor dan Wilayah Persekutuan yang berusia 136 tahun, dengan memutuskan bahawa pemecatannya dua tahun lalu tidak sah di sisi undang-undang.

Hakim Lim Chong Fong, yang menyampaikan keputusan sebulat suara panel tiga hakim, menyatakan bahawa Tang Chai Yoong telah diberikan haknya apabila kesnya mula didengar oleh jawatankuasa tatatertib (DC) persatuan itu, yang membebaskannya daripada sebarang salah laku.

Bagaimanapun, Lim berkata Tang kemudiannya dinafikan hak untuk membela diri apabila perkara itu dibincangkan selanjutnya oleh majlis am (GC) persatuan, dan apabila jawatankuasa eksekutif (Exco) membatalkan dapatan DC untuk mengisytiharkannya bersalah.

“Tiada sebarang penjelasan langsung diberikan oleh GC mengapa perayu (Tang) dinafikan hak untuk didengar,” kata Lim dalam penghakiman setebal 29 muka surat, sambil menambah bahawa GC telah melanggar perlembagaan persatuan dan menafikan Tang haknya menurut prinsip keadilan asasi.

“GC juga menggantung perayu selepas exco secara unilateral mengesyorkan kepada GC bahawa dia bersalah terhadap kesemua 13 pertuduhan,” kata hakim itu.

Penggantungan tersebut secara berkesan melayakkannya untuk tidak menghadiri mesyuarat agung luar biasa (EGM) yang diadakan pada 17 April 2024, di mana satu resolusi dibentangkan untuk memecatnya, sekali gus menafikan haknya untuk mempertahankan diri.

“Keadaan ini jelas menyebabkan pengundian untuk memecatnya tidak dicabar.”

Menggambarkan tindakan GC dan Exco sebagai ‘angkuh’, Lim berkata perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat oleh responden dalam rayuan itu — iaitu persatuan berkenaan; Presidennya Foo Wah Chek serta Timbalan Setiausaha Agung Tan Kuan Feng.

Panel itu, yang turut dianggotai Hakim Faizah Jamaludin dan Evrol Mariette Peters, mengarahkan setiap responden membayar kos sebanyak RM25,000 kepada Tang.

Tang sebelum ini berdepan siasatan tatatertib atas 13 pertuduhan salah laku yang didakwa dilakukan semasa beliau memegang jawatan presiden antara 2018 hingga 2021, serta sebagai timbalan presiden antara 2021 hingga 2023.

DC membebaskannya daripada semua pertuduhan, namun keputusan itu dibatalkan oleh exco dan GC, menyebabkan beliau digantung selama lima tahun.

Tang, yang telah berkhidmat dengan persatuan itu selama dua dekad sebagai presiden dan timbalan presiden, kemudian mengemukakan rayuan dalaman. GC mendengar dan menolak rayuan tersebut tanpa kehadirannya, sebelum meneruskan tindakan memecatnya pada EGM.

Akibat tidak dapat menghadiri mesyuarat itu akibat penggantungan tersebut, Tang telah dipecat.

Beliau kemudiannya memfailkan saman pemula bagi mencabar pemecatannya, namun Mahkamah Tinggi menolak tuntutan tersebut.

Dalam keputusannya, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Tang sepatutnya merujuk pertikaiannya kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Mahkamah itu juga mendapati bahawa beliau telah diberikan perbicaraan yang adil di peringkat DC, serta GC mempunyai kuasa menurut perlembagaan untuk membatalkan keputusan DC dan memecatnya.

Dapatan Mahkamah Tinggi itu telah dibatalkan dalam rayuan ini.

Peguam Karen Lee dan Kwan Wei Chian mewakili Tang, manakala Joshua Kevin, Leng Wie Mun dan Reuben Ong mewakili responden.