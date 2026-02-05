Selepas berpuluh tahun, legenda olahraga akhirnya terima ganjaran dijanjikan

Atlet veteran dari 1960-an dan 1970-an diraikan dalam acara istimewa semalam, diberi penghormatan atas pencapaian mereka dan sumbangan berterusan kepada legasi olahraga Malaysia.

KUALA LUMPUR : Sekumpulan legenda sukan negara berkumpul di Royal Lake Club malam tadi untuk menutup satu bab lama yang tertangguh selama beberapa dekad.

Lapan atlet lelaki dan wanita penerima anugerah Olahragawan dan Olahragawati Kebangsaan menerima hadiah wang tunai yang telah dijanjikan kepada mereka ketika meraih kemenangan antara tahun 1966 hingga 1982.

Manakala atlet lompat tinggi Gladys Chai pula menyertai majlis anugerah Malaysia Athletics (MA) menerusi panggilan video prarakam dari Jerman, tempatnya menetap, sambil berkata dia ‘amat tersentuh’ dengan penghargaan diberikan kepada mereka yang telah menyumbang kepada negara.

Setiap penerima menerima hadiah RM5,000 seperti yang dijanjikan ketika anugerah diberikan. Empat atlet yang pernah memenangi anugerah kebangsaan itu sebanyak dua kali menerima RM10,000.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Presiden Majlis Olimpik Malaysia Norza Zakaria.

Laporan FMT tahun lalu telah membawa isu ini kembali ke perhatian umum, dengan liputan berterusan membuka ruang perbincangan dan mewujudkan momentum.

Bekas pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (Yakeb), Noorul Ariffin, berkata: “Wajar dikatakan bahawa perhatian dan penelitian awam telah mengubah hala perbincangan, sekali gus mendorong persatuan-persatuan untuk bertindak. Malam ini, olahraga melunaskan tanggungjawabnya.

“Ini bukan malam piala. Ini adalah usaha pembaikan. Pembayaran ini memenuhi satu tanggungjawab dan mengembalikan maruah.”

Noorul membantu menggerakkan isu terbabit susulan rayuan bagi pihak pejalan kaki lumba, V Subramaniam, namun ia turut didorong oleh tekanan lebih luas hasil laporan media dan perbincangan awam.

“Kewartawanan meletakkan isu ini di tempat yang membolehkannya diperbetulkan,” tambah Noorul.

Janji yang lama tertangguh

Antara 1966 hingga 1982, acara olahraga mendominasi anugerah kebangsaan, dengan 13 gelaran Olahragawan atau Olahragawati Kebangsaan diberikan.

Ramai pemenang berkata pegawai pada ketika itu memaklumkan bahawa bayaran hanya akan dibuat selepas mereka bersara, manakala ada yang mengatakan mereka langsung tidak diberi penjelasan.

Ada juga yang dimaklumkan bahawa dana telah disalurkan kepada persatuan bagi tujuan pembangunan. Rekod dokumentasi adalah terhad, namun kenangan kekal segar.

Lelaki dan wanita yang berada di atas pentas malam tadi merupakan nama-nama besar dalam sukan Malaysia.

Mereka ialah pelari pecut Dr Mani Jegathesan (1966), M Rajamani (1966, 1967), Junaidah Aman (1971, 1972), Rabuan Pit (1980, 1982) dan Marina Chin (1976, 1977), ikon jalan kaki Khoo Chong Beng (1975) dan Subramaniam (1978), atlet serba boleh Zaiton Othman (1982), serta Gladys (1973).

Legenda-legenda ini datang daripada era di mana sokongan adalah sederhana dan maruah menjadi segalanya. Bagi mereka, wang tunai itu berguna secara praktikal, namun makna yang lebih besar adalah bersifat simbolik.

Isyaratnya jelas: anda tidak dilupakan.

Atlet-atlet muda turut diberikan pengiktirafan kerana memecahkan rekod dalam tempoh dua tahun kebelakangan ini, manakala anugerah jurulatih cemerlang dan sijil penghargaan turut disampaikan.

Momentum hasil laporan media

Rangkaian peristiwa ini bermula apabila FMT melaporkan bahawa ramai pemenang merentasi pelbagai sukan tidak pernah menerima RM5,000 yang dijanjikan kepada mereka.

Laporan itu menarik perhatian ramai. Sukan berbasikal, hoki, badminton dan boling telah mengambil langkah untuk membetulkan semula keadaan.

Majlis malam tadi pula menampilkan atlet olahraga.

Ucapan jemputan disampaikan secara ringkas. Setiausaha Agung MA Nurhayati Karim merumuskan malam itu dengan kata-kata berikut: “Kita menghormati masa lalu dengan penuh rasa hormat, menyokong masa kini dengan keyakinan, dan menyediakan masa depan dengan kebijaksanaan serta keprihatinan.”

Kata-katanya mencorakkan suasana acara yang tenang, memulihkan dan berfokus ke hadapan.

Beberapa penerima berkata mereka amat tersentuh dengan kunjungan peribadi pegawai MA sejak beberapa minggu lalu, yang nilainya hampir setara dengan cek yang diterima.

Jabat tangan, perbualan dan nama yang disebut dengan ucapan terima kasih. Tiada tuntutan besar dibuat. Tiada permohonan maaf menyeluruh. Acara itu memilih penutup yang tenang berbanding kemeriahan.

Kehadiran bekas jurulatih, ahli keluarga dan pejuang kebajikan menekankan sifat kebersamaan detik tersebut.

Ia menunjukkan bagaimana perhatian, ketekunan dan niat baik boleh bergabung untuk membetulkan kelalaian masa lalu.

Wang yang dibayar itu tidak mungkin tidak mampu memperbaiki setiap kegagalan silam atau menulis semula sejarah pentadbiran yang pincang.

Namun ia melakukan sesuatu yang lebih ringkas dan sama penting: menutup satu bab yang terbuka — satu isyarat yang bermakna kepada mereka yang telah memberikan yang terbaik untuk negara.

Rajamani, Rabuan dan Zaiton memberitahu FMT bahawa mereka menghargai penganjuran majlis tersebut.

“Kami menerima wang yang memang hak kami dan saya ingin menderma sebahagiannya kepada mereka yang memerlukan,” kata Rajamani, yang menerima RM10,000.

Rabuan berkata beliau amat tersentuh kerana acara itu menghargai sumbangan atlet-atlet kepada negara.

Ketika dewan semakin lengang, Subramaniam merumuskan segalanya: “Kami berlari untuk Malaysia. Malam ini, negara berlari bersama kami ke garisan penamat.”