Himpunan bantah kuil ‘haram’ diteruskan, kata penceramah bebas

Gabungan NGO diketuai penceramah bebas Zamri Vinoth merancang mengadakan perhimpunan di luar pusat beli-belah Sogo di Kuala Lumpur, malam esok.

PETALING JAYA : Penceramah bebas kontroversi, Zamri Vinoth, berkata perhimpunan membantah kuil ‘haram’ akan tetap diteruskan walaupun terdapat gesaan awal daripada kerajaan supaya dibatalkan.

“Jangan terperdaya dengan propaganda dan taktik mereka! Kita lawan jenayah ceroboh!

“Esok ‘on’ jam 8pm di pekarangan Sogo KL,” kata Zamri dalam hantaran ringkas di Facebook miliknya.

Awal hari ini, Kementerian Dalam Negeri menyatakan pihak polis akan bertemu dengan penganjur perhimpunan untuk meminta mereka membatalkan protes itu, memandangkan Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengadakan lawatan dua hari bermula esok.

