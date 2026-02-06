Minyak wangi, krim penjagaan kulit lebih RM1.4 juta disita

Pemeriksaan KPDN mendapati dua premis dikendalikan pemilik dan pekerja warga tempatan disyaki memiliki serta menjual barangan dipakaikan cap dagangan secara salah. (Gambar KPDN)

KUALA LUMPUR : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) menyita lebih 20,000 unit minyak wangi dan krim penjagaan kulit jenama terkenal bernilai lebih RM1.4 juta yang disyaki menggunakan cap dagangan palsu, semalam.

Ketua Pegawai Penguat Kuasa Negeri KPDN Kuala Lumpur, Mohd Shahran Mohd Arshad, berkata Operasi Akta Cap Dagangan 2019 (OPS ACD 2019) itu dijalankan di dua premis bersama tiga wakil pemilik cap dagangan terlibat.

Beliau berkata, pemeriksaan mendapati dua premis yang dikendalikan pemilik dan pekerja warga tempatan itu disyaki memiliki serta menjual barangan dipakaikan cap dagangan secara salah.

“Siasatan awal turut mendapati dua premis itu telah beroperasi kira-kira dua tahun lepas dan bekalan barangan diperoleh daripada pembekal luar negara sebelum dipasarkan di pasaran tempatan.

“Premis itu juga disyaki menjalankan aktiviti penjualan kepada pelanggan di sekitar Lembah Klang selain aktif memasarkan dan menjual melalui platform dalam talian kepada pelanggan di seluruh negara,” katanya dalam kenyataan, hari ini.

Susulan itu, beliau berkata tujuh warga tempatan ditahan untuk siasatan lanjut dengan dua kertas siasatan dibuka mengikut Akta Cap Dagangan 2019.