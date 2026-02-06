Pemimpin Bersatu kumpul di kediaman Muhyiddin Ahad ini

Tokoh utama dalam Bersatu dijangka hadir pada pertemuan di kediaman Presiden Muhyiddin Yassin pada malam Ahad ini.

PETALING JAYA : Satu pertemuan khas melibatkan pemimpin Bersatu akan diadakan di kediaman Presiden Muhyiddin Yassin pada malam Ahad ini, menurut Ketua Pasir Salak, Zainol Fadzi Paharudin.

Zainol, yang juga Adun Sungai Manik, berkata mesyuarat pada jam 8 malam itu akan melibatkan tokoh utama parti.

“Mereka yang dijemput termasuklah Ahli Parlimen (MP), ADUN dan senator,” katanya kepada FMT.

Namun, beliau berkata agenda pertemuan itu masih belum didedahkan.

Pertemuan dirancang itu menyusul di tengah-tengah pertelingkahan antara kepimpinan Bersatu yang semakin meruncing, dengan desakan yang kian meningkat agar Muhyiddin meletak jawatan sebagai presiden, disusuli pula dengan desakan balas Timbalan Hamzah Zainudin, meletak jawatan.

Pada Selasa, Ketua Penerangan Tun Faisal Ismail Aziz, berkata Hamzah sepatutnya meletak jawatan atas apa disifatkannya sebagai kegagalan menjalankan tanggungjawabnya.

Dalam kenyataan menjawab kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi (MPT), Yunus Nurdin, Tun Faisal berkata adalah lebih baik Yunus meminta Hamzah meletak jawatan kerana gagal melaksanakan tugasnya.

Yunus menyeru Muhyiddin meletak jawatan dan memberi laluan kepada Hamzah, susulan pertikaian dengan PAS berhubung dakwaan perjanjian memansuhkan jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN).

Pertikaian itu timbul selepas Muhyiddin mendakwa Bersatu dan PAS bersetuju memansuhkan jawatan pengerusi PN, sebagai sebahagian langkah penyusunan semula, namun dakwaan berkenaan dinafikan PAS.

Yunus juga menuduh Muhyiddin membuat keputusan sebelah pihak, sekali gus menjejaskan hubungan parti dengan PAS.

Tetapi, Tun Faisal menegaskan Muhyiddin bertindak mengikut bidang kuasanya sebagai presiden, dan menyatakan perbincangan dengan Presiden PAS Hadi Awang, masih di peringkat cadangan.

Beliau turut menuduh Hamzah gagal memaparkan prestasi baik sebagai pengarah pilihan raya Bersatu di Sabah, susulan parti itu gagal menang sebarang kerusi pada PRN, 29 Nov lalu.

Tun Faisal berkata, Hamzah juga gagal mengawal penyokongnya yang berulang kali melanggar disiplin parti, membawa kepada penggantungan atau pemecatan beberapa orang pemimpin.