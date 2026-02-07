Hormati proses undang-undang urus tadbir rumah ibadat, kata KPN

Kementerian Perpaduan Negara komited main peranan sebagai pemudah cara dalam memperkukuh kefahaman, dialog dan keharmonian antara penganut agama.

PETALING JAYA : Semua pihak perlu menghormati proses perundangan berkait tadbir urus rumah ibadat dan mengelakkan sebarang spekulasi, kata Kementerian Perpaduan Negara (KPN).

Kementerian itu dalam kenyatan menjelaskan pengurusan rumah ibadat dilaksanakan berlandaskan kerangka perundangan sedia ada, selari Perlembagaan Persekutuan serta prinsip kedaulatan undang-undang.

Menurutnya, urusan pembinaan, pengubahsuaian dan pematuhan rumah ibadat berada di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui peranan pihak berkuasa tempatan (PBT) melalui peruntukan seperti berikut:

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171): Memberi kuasa kepada PBT untuk mengawal selia struktur bangunan, kebersihan serta memastikan tiada pembinaan rumah ibadat dilakukan tanpa kebenaran

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133): Berfungsi mengawal aspek teknikal pembinaan dan keselamatan struktur bangunan rumah ibadat demi menjamin keselamatan awam

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172): Dilaksanakan melalui PLANMalaysia bagi perancangan pengezonan dan penetapan tapak khusus rumah ibadat dalam Rancangan Tempatan.

“Sehubungan itu, KPN menegaskan sebarang isu berkaitan rumah ibadat perlu ditangani secara berhemah, berfakta dan berlandaskan undang-undang, tanpa mengheret sentimen perkauman atau keagamaan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat.

“Semua pihak digesa menghormati proses perundangan, mengelakkan spekulasi dan mengekalkan semangat saling menghormati demi memelihara perpaduan nasional serta kestabilan negara,” katanya.

KPN turut menegaskan komitmennya untuk terus memainkan peranan sebagai pemudah cara dalam memperkukuh kefahaman, dialog dan keharmonian antara penganut agama.

“Sambil menghormati bidang kuasa agensi berkaitan serta keputusan pihak berkuasa,” katanya.