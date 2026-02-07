PAS Pusat telah ambil tindakan berkait ‘masalah’ di Perlis, kata Ahmad Yahaya

Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahaya ketika menjawab Mursyidul Am Hashim Jasin berkata PAS Pusat menyiasat, menasihat, dan memantau perjalanan PAS Perlis dan kerajaan negeri.

PETALING JAYA : Ketua Dewan Ulama PAS berkata pimpinan pusat telah mengambil tindakan sewajarnya berkaitan ‘permasalahan’ di Perlis, menjawab kenyataan mursyidul am parti, Hashim Jasin.

Ahmad Yahaya berkata PAS Pusat, khususnya Presiden Hadi Awang, menyiasat, menyelidik, menasihat dan memantau perjalanan PAS Perlis dan kerajaan negeri, mengikut dasar dan ketetapan parti.

Beliau menjelaskan tindakan dilaksanakan secara dalaman dan berhati-hati demi memastikan keutuhan kerajaan dan kesatuan parti.

“Apa yang jelas, andai wujud kelemahan dan kekurangan di Perlis, kami berpendirian tidaklah sampai ke peringkat dijatuhkan menteri besar, khususnya dalam tempoh yang semakin menghampiri pilihan raya.

“Sewajarnya perkara ini diserahkan kepada PAS Pusat untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan, demi menjaga kemaslahatan semua pihak,” katanya di Facebook.

Terdahulu, Hashim mendakwa isu dalaman PAS Perlis terutama membabitkan bekas menteri besar, Shukri Ramli, boleh diselesaikan lebih awal jika pimpinan di pusat menanganinya lebih awal.

Hashim mendakwa beliau telah melaporkan perkara dianggap tidak wajar di negeri itu termasuk kepada Presiden Hadi Awang sejak tiga tahun lalu, namun tindakan susulan diharapkan tidak berlaku, lapor Utusan Malaysia.

Shukri meletak jawatan sebagai menteri besar pada 25 Dis tahun lalu atas faktor kesihatan, menyusuli laporan mengatakan lapan wakil rakyat Perikatan Nasional (PN) termasuk tiga daripada PAS menandatangani akuan berkanun (SD) untuk menarik sokongan kepada beliau.

Tiga Adun PAS terbabit dikatakan Saad Seman (Chuping), Fakhrul Anwar Ismail (Bintong) dan Ridzuan Hashim (Guar Sanji).

Minggu lalu, Majlis Syura Ulama PAS dilaporkan menerima permohonan kemasukan bekas tiga Adun Perlis itu, yang akan diserahkan kepada Setiausaha Agung Takiyuddin Hassan untuk pertimbangan PAS pusat.