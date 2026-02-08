Lelaki didakwa kejar gadis dengan pisau ditahan

Ketua Polis Melaka Tengah, Christopher Patit, umum penahanan seorang lelaki berusia 50 tahun didakwa mengejar seorang gadis dengan sebilah pisau. (Gambar Bernama)

MELAKA : Polis menahan seorang lelaki berusia 50 tahun selepas didakwa mengejar seorang gadis dengan sebilah pisau di sebuah pasar raya, semalam.

Ketua Polis Melaka Tengah, Christopher Patit, berkata kejadian berlaku pada 9.30 malam semasa mangsa berusia 21 tahun dan adik perempuannya didatangi suspek di tempat letak kenderaan.

“Mangsa berasa curiga dan takut terus melarikan diri masuk ke dalam pasar raya selepas mendakwa dikejar suspek.

“Mangsa mendakwa tidak mengenali suspek yang dikatakan telah memarahi dan menjerit ke arah dia serta adiknya tanpa sebab,” katanya dalam kenyataan.

Polis merampas sebilah pisau di tempat kejadian serta mendapatkan rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di sekitar lokasi serta pintu masuk pasar raya bagi mengesan pergerakan dan perbuatan suspek.

Suspek yang positif methamphetamine direman empat hari bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah.