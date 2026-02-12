Anggota badan wanita ditemui di tapak pembuangan sampah

Mayat tersebut ditemui pekerja lori sampah yang sedang menjalankan kerja pembersihan di kawasan tersebut pada 7 pagi tadi sebelum membuat laporan polis.

PETALING JAYA : Beberapa anggota badan yang dikerat-kerat dipercayai milik wanita ditemui dibuang di kawasan tapak pembuangan sampah di Taman Indah Permai, Sepanggar, Kota Kinabalu pagi tadi.

Mayat tersebut yang dipercayai dimasukan ke dalam beberapa beg sampah berwarna hitam sebelum dibuang di kawasan berkenaan, lapor Sinar Harian.

Menurut laporan itu, mayat tersebut ditemui pekerja lori sampah yang sedang menjalankan kerja pembersihan di kawasan tersebut pada 7 pagi tadi sebelum membuat laporan polis.

Sementara itu, Pemangku Ketua Polis Kota Kinabalu Syed Lot Syed Ad Rahman mengesahkan penemuan mayat berkenaan dan akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat.

“Kenyataan akan diberikan sebab ada penemuan baharu lagi,” katanya yang dipetik sebagai berkata.