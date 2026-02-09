Pangsapuri simpan mercun terbakar di Kajang

Tangkap layar video tular menunjukkan letupan mercun dari sebuah pangsapuri terbakar di Kajang, malam tadi.

PETALING JAYA : Sebuah pangsapuri di Kajang yang menyimpan sejumlah mercun terbakar malam tadi menyebabkan sebahagian kediaman berkenaan musnah.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi, Bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu pada 10.42 malam.

Katanya, seramai 13 anggota dan pegawai bersama jentera dari Balai Bomba Bangi dan Semenyih bergegas ke lokasi kejadian yang jaraknya sejauh 13km.

Mukhlis berkata, setibanya pihak bomba di lokasi kejadian, mendapati mendapati bilik yang mengandungi bahan letupan (mercun) terbakar 80%.

“Api telah berjaya dikawal pada jam 11.19 malam dan kerja-kerja pemadaman sedang dijalankan.

“Komander Operasi melaporkan bahan letupan (mercun) itu terdapat di keseluruhan kawasan rumah,” katanya dalam kenyataan lapor Sinar Harian.

Beliau berkata, kebakaran telah berjaya dipadamkan dan kerja-kerja overhaul sedang dijalankan.

Menurutnya, tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu.

Terdahulu tular di media sosial menunjukkan sebuah pangsapuri terbakar dengan letupan mercun keluar dari kediaman berkenaan.