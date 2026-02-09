Produk dijual di Malaysia diperakui halal, jelas San Remo

San Remo galak orang ramai pilih produk diperakui halal daripada Jakim atau badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh Jakim.

KUALA LUMPUR : Pengeluar pasta dari Australia, San Remo Macaroni Company Pty Ltd menjelaskan semua produknya yang diedar di pasaran Malaysia mematuhi piawaian halal ditetapkan.

San Remo memaklumkan produknya dijual di pasaran tempatan menerusi pengedar yang dilantik, iaitu GBA Corporation Sdn Bhd, yang diperakui halal oleh Islamic Co-ordinating Council of Victoria (ICCV), sebuah badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

“ICCV telah menjalankan audit terhadap fasiliti pembuatan San Remo dan didapati beroperasi dengan mematuhi semua keperluan halal.

“Fasiliti juga bebas daripada sebarang anasir babi,” menurut syarikat itu dalam kenyataan.

Kenyataan berkenaan dikeluarkan susulan Jakim pada 31 Jan lepas menyatakan bahawa produk La Pasta Carbonara Flavour Pasta and Sauce keluaran San Remo tidak pernah dipersijilkan halal oleh jabatan itu.

Bagaimanapun, menurut San Remo, produk tertentu yang diperkatakan itu tidak dipasarkan, dijual mahupun diedar di Malaysia melalui saluran pengedar rasmi syarikat itu termasuk melalui GBA Corporation Sdn Bhd.

“Dengan pengalaman lebih 90 tahun dalam pembuatan dan pengedaran makanan, San Remo kekal komited terhadap pematuhan standard halal.

“Kami menghargai kepercayaan berterusan daripada pengguna dan menggalakkan orang ramai untuk memilih produk yang diperakui halal daripada Jakim atau badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh Jakim.

“Orang ramai digalak merujuk panduan rasmi dikeluarkan Jakim dalam mengesahkan status halal produk makanan,” katanya.