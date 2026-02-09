Sekatan hanya kepada peminjam PTPTN berpendapatan tinggi culas

Setakat ini sejumlah RM77.5 bilion pinjaman PTPTN dikeluarkan bagi membantu lebih 4.26 juta pelajar di seluruh negara.

KUALA LUMPUR : Sekatan perjalanan ke luar negara hanya dikenakan terhadap peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) berpendapatan tinggi dan mencukupi yang culas membuat bayaran balik.

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Adam Adli Abd Halim, berkata tindakan tegas itu bukan kepada peminjam yang baru menamatkan pengajian atau belum mempunyai pendapatan, apatah lagi mereka yang tergolong dalam kalangan B40 atau M40.

“Hanya peminjam berpendapatan tinggi atau mencukupi yang benar-benar culas dan menepati beberapa kriteria tertentu sahaja akan dikenakan sekatan perjalanan,” katanya pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat.

Beliau menjawab soalan Ismail Abd Muttalib (PN-Maran) mengenai langkah kementerian membantu graduan yang belum mendapat pekerjaan tetap, tetapi disenarai hitam untuk ke luar negara kerana gagal menjelaskan tunggakan PTPTN.

Adam berkata, pada masa ini kira-kira 0.7% daripada keseluruhan peminjam yang culas disenaraikan untuk tindakan sekatan berkenaan.

Sementara itu, beliau berkata bagi meringankan beban graduan, tempoh penangguhan bayaran balik selama 12 bulan selepas tamat pengajian dikekalkan bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan dan pendapatan stabil terlebih dahulu.

Selain itu, katanya peminjam yang tidak berkemampuan dibenarkan melakukan penstrukturan semula bayaran mengikut kemampuan kewangan sehingga umur 60 tahun.

Adam berkata setakat ini, sejumlah RM77.5 bilion pinjaman dikeluarkan bagi membantu lebih 4.26 juta pelajar di seluruh negara.