Surat untuk akaun Najib disedia atas arahan Jho Low, mahkamah diberitahu

Mahkamah yang mendengar saman sivil terhadap Najib Razak diberitahu bahawa semua arahan untuk surat berkaitan transaksi akaun adalah daripada Jho Low dan ditandatangani oleh Nik Faisal Ariff Kamil.

KUALA LUMPUR : Surat-surat yang digunakan untuk menjelaskan atau menyokong transaksi kewangan melibatkan akaun Najib Razak disediakan berdasarkan arahan daripada Low Taek Jho, dan bukannya wakil yang diberi mandat, Nik Faisal Ariff Kamil, menurut keterangan bekas pengurus perhubungan AmBank di Mahkamah Tinggi.

Joanna Yu, 54, disapina oleh pasukan peguam bekas perdana menteri itu untuk memberi keterangan dalam perbicaraan saman sivil yang difailkan oleh SRC International Sdn Bhd dan anak syarikatnya, Gandingan Mentari Sdn Bhd, terhadap Najib.

Semasa pemeriksaan oleh peguam bela, Farhan Shafee, Yu mengakui semua arahan mengenai kandungan surat adalah daripada Low. Dokumen-dokumen itu kemudian disediakan untuk ditandatangani oleh ketua pegawai eksekutif SRC International ketika itu, Nik Faisal.

Farhan: Bolehkah anda sahkan surat-surat arahan datang daripada Low, yang mana anda bantu draf untuk ditandatangani oleh Nik Faisal atas kapasitinya sebagai wakil pemegang akaun yang diberi mandat?

Yu: Saya percaya Nik Faisal perlu mengesahkan semuanya teratur sebelum beliau menandatanganinya.

Yu tidak dapat mengesahkan sama ada Nik Faisal sendiri melakukan pengesahan terhadap kandungan surat tersebut atau mendapat kelulusan daripada Najib, selaku pemegang akaun, sebelum menandatanganinya.

Beliau bagaimanapun bersetuju bahawa setahunya, proses tersebut melibatkan Low mengeluarkan arahan kepadanya untuk menyediakan surat, yang kemudian ditandatangani oleh Nik Faisal.

Yu juga memberi keterangan bahawa Low pernah beberapa kali menghantar mesej kepadanya untuk bertanya tentang baki akaun Najib dan memberi arahan bagi memastikan cek yang dikeluarkan daripada akaun Najib tidak dipulangkan kerana dana tidak mencukupi.

“Saya rasa beliau tidak bimbang tentang cek apa yang dikeluarkan. Beliau bimbang sekiranya cek itu tidak ditunaikan oleh bank akibat dana tidak mencukupi,” katanya.

Beliau menambah bahawa sama ada rakan Nik Faisal atau Low akan membawa wang tunai ke bank untuk dimasukkan ke dalam akaun tersebut setiap kali akaun itu terlebih keluar.

Najib dilihat berada di galeri awam semasa prosiding berlangsung, ditemani isterinya, Rosmah Mansor.

SRC dan Gandingan Mentari menyaman Najib untuk menuntut semula RM42 juta yang didakwa diselewengkan daripada akaun syarikat.

Najib, 72, dipenjarakan sejak 23 Ogos 2022 susulan sabitan atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC. Beliau pada asalnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta.

Pada 29 Januari 2024, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan separuh hukuman penjaranya, dan mengurangkan denda kepada RM50 juta.

Pada 26 Disember tahun lepas, Hakim Collin Lawrence Sequerah, yang kini bersidang di Mahkamah Persekutuan, menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun ke atas Najib dan denda RM11.387 bilion selepas mendapatinya bersalah atas salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes rasuah 1MDB, dengan tempoh penjara bermula sejurus selepas tamat menjalani hukuman penjara sekarang.

Lim Chee Wee mewakili SRC dan Gandingan Mentari selaku peguam.

Pendengaran di hadapan Hakim Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan bersambung esok.