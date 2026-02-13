Pakar kritik langkah Perbadanan Putrajaya batal sistem ART

Perbadanan Putrajaya membatalkan cadangan sistem ART selepas kajian awal mendapati ia akan menelan belanja RM211.95 juta pembinaan dan pelaksanaan selama 10 tahun. (Gambar fail)

PETALING JAYA : Keputusan Perbadanan Putrajaya (PPj) membatalkan cadangan sistem trem tanpa rel atau Automated Rail Transit (ART) terlalu tertumpu kepada kos jangka pendek, sehingga mengabaikan pulangan mobiliti, ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, kata pakar pengangkutan.

Perunding pengangkutan, Rosli Azad Khan, berkata anggaran kos RM211.95 juta bagi tempoh 10 tahun tidak sepatutnya dilihat secara berasingan dan projek itu perlu dinilai menggunakan analisis kos-faedah, bukan hanya memfokuskan kos operasi semata-mata.

“Dalam kes yang disebut, kos purata untuk mengendalikan sistem ini adalah kira-kira RM21.1 juta setahun atau sekitar RM27,000 sehari,” katanya kepada FMT.

“Tetapi bagaimana jika jumlah penumpang yang mendapat manfaat daripada sistem ini melebihi RM27,000 sehari? Patutkah kita tetap menolaknya hanya berdasarkan kos?”

Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Lo Su Fui berkata Perbadanan Putrajaya (PPj) membatalkan cadangan ART selepas kajian awal mendapati pelaksanaan, pembangunan infrastruktur, operasi dan penyelenggaraan akan menelan kos RM211.95 juta dalam tempoh 10 tahun.

Beliau berkata langkah untuk mengurangkan kesesakan trafik di Putrajaya kini termasuk operasi bas NadiPutra di tujuh laluan harian serta perkhidmatan teksi air.

Manakala Pengarah Eksekutif MY Mobility Vision, Rahman Hussin, berkata jumlah RM211 juta dalam tempoh sedekad adalah kecil berbanding berbilion ringgit yang dibelanjakan untuk infrastruktur rel nasional.

“Pembatalan ini menjimatkan wang di atas kertas, tetapi mewujudkan jurang kesalinghubungan secara realiti,” katanya, sambil memberi amaran bahawa Laluan MRT Putrajaya berisiko kurang digunakan tanpa sistem pengantara (feeder) yang kukuh.

“Kita menjimatkan jutaan ringgit pada ART, tetapi boleh kehilangan berbilion ringgit dari segi produktiviti ekonomi akibat kesesakan yang berterusan.”

Rapid Rail, pengendali LRT Lembah Klang, KL Monorail, MRT Kajang dan Laluan Putrajaya, melaporkan perbelanjaan operasi RM1.3 bilion tahun lalu.

Jumlah hasil ialah RM721.5 juta, menghasilkan defisit RM603 juta yang sebahagiannya ditampung subsidi kerajaan sebanyak RM216 juta.

Rahman berkata keputusan itu juga menunjukkan kegagalan mempertimbangkan pulangan sosial ke atas pelaburan, yang mengambil kira manfaat lebih luas seperti pengurangan kesesakan, peningkatan produktiviti dan kualiti kehidupan yang lebih baik.

“Jika kita menilai aliran tunai jangka pendek, pembatalan ini masuk akal. Tetapi jika kita menilai pulangan sosial dan ekonomi, ia satu kesilapan,” katanya.

Bas ‘tidak cukup’ untuk ubah tingkah laku

Rosli dan Rahman berkata kebergantungan kepada bas tidak akan membolehkan Putrajaya mencapai sasaran 70% penggunaan pengangkutan awam di bawah pelan induk pengangkutan PPj.

Rosli berkata bas membawa lebih sedikit penumpang dan menanggung kos lebih tinggi bagi setiap tempat duduk-kilometer, sambil menambah masa menunggu yang lama turut mengurangkan minat pengguna dan pelawat.

“Apabila masa menunggu terlalu lama atau jarak antara perjalanan terlalu jauh, kebanyakan pelawat akan meninggalkan pilihan bas. Sistem trem berasaskan jalan raya lebih sesuai,” katanya.

Rahman berkata pengguna 20% hingga 30% lebih cenderung menggunakan sistem berasaskan rel atau mirip rel berbanding bas, walaupun masa perjalanan hampir sama, dengan merujuk kepada ‘persepsi kekal’ sistem tetap.

Beliau berkata penambahbaikan rangkaian pengangkutan Putrajaya memerlukan peralihan kepada perkhidmatan pengantara responsif berdasarkan permintaan dan menambah bahawa dalam iklim tropika, kesanggupan orang ramai untuk berjalan kaki merosot dengan ketara melebihi jarak 400 meter.