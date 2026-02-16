Majlis Peguam fail permohonan cabar pelantikan Terrirudin ke SPK

Ahmad Terrirudin Salleh berkhidmat sebagai peguam negara sebelum dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan pada November 2024.

KUALA LUMPUR : Majlis Peguam memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman, bagi mencabar pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Terrirudin Salleh ke dalam Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) tiga bulan lalu.

Badan yang mewakili kira-kira 24,000 peguam di Semenanjung itu memohon perintah certiorari daripada Mahkamah Tinggi untuk membatalkan keputusan perdana menteri melantik Terrirudin.

Ia juga memohon perintah mandamus bagi memaksa perdana menteri melaksanakan prerogatifnya untuk melantik seorang anggota ke SPK selaras dengan undang-undang Malaysia, konvensyen yang telah ditetapkan dan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009.

Dalam permohonan yang difailkan minggu lalu, Majlis Peguam turut memohon satu lagi perintah mandamus bagi penubuhan suruhanjaya siasatan diraja untuk menyiasat dakwaan terhadap Terrirudin, dengan dapatan didedahkan kepada umum.

Ia juga mahu memaksa Terrirudin menunjukkan sebab dan mendedahkan asas pelantikan beliau oleh perdana menteri untuk menganggotai SPK.

Selain itu, Majlis Peguam mahu Mahkamah Tinggi mengisytiharkan bahawa keputusan melantik Terrirudin adalah tidak sah, batal dan tidak berkuat kuasa. Ia memohon perintah penangguhan pelantikan itu sementara menunggu pelupusan prosiding semakan kehakiman.

Selain Terrirudin, Majlis Peguam menamakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, SPK dan kerajaan sebagai responden.

Majlis Peguam juga memohon perintah larangan untuk menghalang responden daripada melantik Terrirudin ke mana-mana jawatan pemegang jawatan dalam badan kehakiman sementara menunggu pelupusan prosiding semakan kehakiman.

Setiausaha Majlis Peguam, Murshidah Mustafa memfailkan afidavit bagi menyokong permohonan tersebut.

Pendengaran bagi kebenaran memulakan semakan kehakiman ditetapkan pada 16 Mac di hadapan Hakim Aliza Sulaiman.

Terrirudin, bekas peguam negara, dinaikkan ke Mahkamah Persekutuan pada November 2024.

Pelantikannya ke SPK dikatakan menyimpang daripada amalan lama yang menugaskan seorang hakim kanan Mahkamah Persekutuan ke jawatan tersebut.

Di bawah Akta SPK, yang berkuat kuasa pada 2009, suruhanjaya itu mengesyorkan kepada perdana menteri individu yang sesuai untuk dilantik sebagai hakim Mahkamah Tinggi dan untuk dinaikkan ke Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan.

Yang di-Pertuan Agong kemudian membuat pelantikan atas nasihat perdana menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.

Dua bulan lalu, FMT melaporkan bahawa siasatan polis terhadap dakwaan campur tangan kehakiman oleh seorang hakim Mahkamah Persekutuan telah ditutup kerana kekurangan bukti, susulan tiada suspek dapat dikenal pasti membocorkan maklumat sulit berhubung perkara itu.

Satu sumber yang enggan dikenali berkata siasatan itu dijalankan bagi menentukan sama ada terdapat kemungkinan pelanggaran Akta Rahsia Rasmi 1972.