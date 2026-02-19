Badan Peguam berkabung atas pemergian Abdul Hamid

Badan Peguam kata bekas ketua hakim negara, Abdul Hamid Mohamad, berkhidmat dengan cemerlang.

KUALA LUMPUR : Badan Peguam menyampaikan ucapan takziah yang mendalam atas pemergian bekas ketua hakim negara, Abdul Hamid Mohamad, yang meninggal dunia hari ini.

Presiden Ezri Abdul Wahab berkata Abdul Hamid berkhidmat dengan cemerlang selama beberapa dekad.

Beliau berkata tempoh perkhidmatan Abdul Hamid di Mahkamah Persekutuan menandakan kemuncak kerjaya kehakiman yang ditakrifkan dengan disiplin, kejelasan hujah dan pematuhan tegas pada struktur perlembagaan.

“Penghakiman beliau terus dikaji kerana ketepatan dan keterusterangannya, mencerminkan seorang hakim yang percaya undang-undang mesti dilaksanakan dengan ketelitian dan tanpa rasa takut atau pilih kasih,” menurut kenyataan.

Beliau berkata ramai dalam komuniti perundangan akan mengingati slogan beliau yang sering diulang iaitu ‘buat kerja’.

“Frasa itu membawa makna yang besar kerana beliau percaya institusi memperoleh penghormatan melalui pelaksanaan tugas yang konsisten dan cekap, dengan para hakim menulis penghakiman mereka dan para peguam menyediakan kes masing-masing.

“Setiap pihak mesti melaksanakan peranan mereka dengan integriti. Ketegasan terhadap disiplin profesional itu bergema pada ketika itu dan terus bergema sehingga hari ini,” katanya.