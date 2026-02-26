PKR keluar surat tunjuk sebab kepada Rafizi

Menerusi video dimuat naik di Facebook, Rafizi berkata, surat itu dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PKR Fuziah Salleh.
Ahli Parlimen Pandan itu berkata, kenyataannya adalah mengenai perancangannya selepas Parlimen dibubar dan PRU16 dipanggil, menegaskan beliau bukannya keluar PKR.
“Selepas Dewan Rakyat bubar, saya tidak lagi terikat dengan undang-undang lompat parti. Memandangkan saya bukan lagi Ahli Parlimen (apabila Dewan Rakyat dibubarkan), terpulang pada saya hendak buat apa.
“Selagi saya masih Ahli Parlimen dan tidak letak jawatan secara rasmi atau isytihar saya masuk parti lain, saya kekal ahli PKR. Speaker Dewan Rakyat tidak boleh kosongkan kerusi saya,” katanya.
BERITA LANJUT MENYUSUL