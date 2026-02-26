PKR keluar surat tunjuk sebab kepada Rafizi

Rafizi Ramli tegaskan buat masa ini, selagi beliau masih Ahli Parlimen PKR, kerusinya dalam Dewan Rakyat tidak boleh dikosongkan oleh speaker.

PETALING JAYA : PKR mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada bekas timbalan presiden Rafizi Ramli berhubung kenyataannya mengenai hasratnya mempertahankan kerusi Parlimennya pada PRU16, namun bukan dengan tiket parti itu.

Menerusi video dimuat naik di Facebook, Rafizi berkata, surat itu dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PKR Fuziah Salleh.

Ahli Parlimen Pandan itu berkata, kenyataannya adalah mengenai perancangannya selepas Parlimen dibubar dan PRU16 dipanggil, menegaskan beliau bukannya keluar PKR.

“Selepas Dewan Rakyat bubar, saya tidak lagi terikat dengan undang-undang lompat parti. Memandangkan saya bukan lagi Ahli Parlimen (apabila Dewan Rakyat dibubarkan), terpulang pada saya hendak buat apa.

“Selagi saya masih Ahli Parlimen dan tidak letak jawatan secara rasmi atau isytihar saya masuk parti lain, saya kekal ahli PKR. Speaker Dewan Rakyat tidak boleh kosongkan kerusi saya,” katanya.

