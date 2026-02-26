Tun Faisal dakwa Hamzah ‘musuh PN’, bukan lagi rakan Bersatu

Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz berkata kenyataan Hamzah Zainudin yang mengisytiharkan dirinya ‘musuh nombor satu’ Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membuktikan pendirian sebenarnya. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz mendakwa Hamzah Zainudin dan kumpulannya bukan lagi rakan parti itu, sebaliknya sudah menjadi ‘musuh’ kepada Bersatu dan secara tidak langsung kepada Perikatan Nasional (PN).

Beliau berkata kenyataan Hamzah pada 14 Feb lalu yang mengisytiharkan dirinya sebagai ‘musuh nombor satu’ Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin membuktikan pendirian sebenar bekas timbalan presiden parti itu.

“Ketika beliau membuat kenyataan tersebut, Muhyiddin masih pengerusi PN. Maka, tindakan menyerang presiden parti komponen PN dan menggerakkan propaganda terhadap Bersatu secara langsung menjejaskan PN,” katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya.

Mengulas lanjut, Tun Faisal berkata penyokong Hamzah yang turut digelar ‘geng SD’ didakwa sedang giat menyerang Bersatu di seluruh negara walaupun parti itu merupakan komponen utama dalam gabungan pembangkang berkenaan.

Menurutnya, tindakan mempertahankan individu yang bukan lagi ahli Bersatu dan PN itu lebih menepati definisi ‘menyerang rakan sendiri’.

Pada Ahad lalu, Hamzah dan 18 Ahli Parlimen menyokongnya, termasuk 13 wakil rakyat berkata mereka masih bersama Bersatu dan menyuarakan sokongan kepada PN susulan pelantikan pengerusi baharunya.

Sembilan belas Ahli Parlimen itu mengucapkan tahniah kepada Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar atas pelantikannya sebagai pengerusi PN dan berikrar memberi sokongan penuh kepadanya bagi memimpin gabungan pembangkang itu.

Hamzah dan tiga Ahli Parlimen Bersatu dipecat 13 Feb lalu di kemuncak kemelut kepimpinan antara beliau dan Muhyiddin.

Mereka dilaporkan akan mengambil alih parti politik lain minggu ini.

Dalam pada itu, Tun Faisal mempertahan kenyataan sebelum ini yang menggesa supaya Ahli Parlimen Bersatu yang dipecat dipindahkan segera ke blok bebas di Dewan Rakyat dan dilucutkan jawatan kuota pembangkang.

Beliau berkata gesaan itu berdasarkan hujah dan fakta dan bukannya membabitkan ahli dalam gabungan PN.

“Ia adalah berkenaan ‘pihak luar’, ‘musuh’ dan bukan ‘kawan sendiri’,” katanya.

Semalam, Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Syahir Sulaiman menasihati Tun Faisal supaya ‘berpuasa’ daripada mengeluarkan kenyataan terbuka yang berpotensi mengeruhkan hubungan dalam gabungan PN.

Syahir berkata isu kedudukan tempat duduk dan jawatan dalam Parlimen seharusnya diselesaikan melalui perbincangan dalaman antara rakan komponen PN, bukannya diperdebatkan secara terbuka.