Retak Bersatu-PAS akan berterusan walau Dr Sam pengerusi PN, kata penganalisis

Penganalisis berkata Muhyiddin Yassin sedang berusaha menyekat kuasa pengerusi PN baharu Ahmad Samsuri Mokhtar dan mengawal puak yang semakin meningkat diketuai Hamzah Zainudin.

PETALING JAYA : Dua penganalisis politik menjangkakan keretakan antara Bersatu dan PAS berterusan walaupun komponen Perikatan Nasional (PN) bersetuju dengan pelantikan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai pengerusi baharu gabungan pembangkang itu.

Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkemungkinan terus mendesak supaya Majlis Presiden PN diletakkan lebih tinggi daripada Majlis Tertinggi dan menjadi badan yang membuat keputusan utama dalam gabungan itu.

Azmi Hassan.

“Cadangan Muhyiddin untuk memberi lebih kuasa kepada Majlis Presiden mempunyai niat yang sangat jelas. Tiada maksud tersirat; ia bertujuan mengehadkan kuasa pengerusi PN, yang kini disandang oleh Samsuri.

“Dalam Majlis Presiden, Muhyiddin mempunyai sekutu daripada Gerakan dan Parti Rakyat India Malaysia (MIPP), manakala PAS bersendirian. Kini dengan PAS menguasai jawatan pengerusi PN, mereka memerlukan strategi tertentu untuk mengehadkan kuasa PAS.

“Satu perkara yang pasti, pertelingkahan antara Bersatu dan PAS masih jauh daripada berakhir walaupun pengerusi baharu PN telah ditentukan,” katanya kepada FMT.

Azmi berkata, situasi itu menarik untuk diperhatikan, khususnya bagaimana Samsuri akan mengendalikannya dan sama ada beliau bersedia membenarkan Majlis Presiden mengatasi bidang kuasanya.

Susulan pengumuman pelantikan Samsuri yang lebih dikenali Dr Sam pada Ahad, Timbalan Setiausaha Agung PN Takiyuddin Hassan berkata Majlis Tertinggi gabungan itu turut bersetuju secara prinsip untuk mengkaji semula dan memperkukuh fungsi Majlis Presidennya.

Langkah itu memerlukan pindaan kepada Perlembagaan PN, yang dijangka dilaksanakan Samsuri sebagai pengerusi baharu gabungan.

Sebelum ini, Muhyiddin mendakwa PAS bersetuju untuk menjadikan Majlis Presiden sebagai badan pembuat keputusan tertinggi dalam PN, dengan sebuah majlis eksekutif diterajui PAS bagi mengurus aspek pentadbiran.

PAS menafikan dakwaan itu dengan menyatakan perkara tersebut tidak pernah dibincangkan, sekali gus menyemarakkan lagi pertikaman lidah yang sudah pun berlaku secara terbuka melibatkan pemimpin kedua-dua komponen.

Pertempuran lebih besar mengenai Hamzah

James Chin dari University of Tasmania berkata, pertempuran lebih besar sedang tercetus dalam PN berhubung nasib Ketua Pembangkang Hamzah Zainudin selepas dipecat daripada Bersatu pada 13 Feb.

Dengan Hamzah dan beberapa bekas Ahli Parlimen serta pemimpin Bersatu dijangka menubuhkan parti baharu tidak lama lagi, Chin berkata langkah seterusnya adalah memohon keahlian dalam PN.

James Chin.

“Pertempuran besar seterusnya bukan mengenai kuasa Majlis Presiden tetapi sama ada Bersatu mempunyai kekuatan politik untuk menghalang kemasukan Hamzah ke dalam PN,” katanya.

Hamzah mempunyai hubungan rapat dengan beberapa pemimpin PAS, yang ditunjukkannya apabila berkongsi gambar beliau minum teh bersama Presiden Hadi Awang, Takiyuddin dan Samsuri, beberapa jam selepas pemecatannya daripada Bersatu.

Hamzah dan 18 Ahli Parlimen yang berpihak kepadanya turut menyatakan sokongan secara terbuka terhadap kepimpinan Samsuri dalam PN.

Chin berkata, idea Majlis Presiden oleh Muhyiddin ‘gagal sebelum bermula’ kerana PAS tidak mungkin melepaskan kawalan eksekutif ke atas gabungan itu setelah baru sahaja menguasainya.

Beliau berkata, Bersatu kini lebih memerlukan PAS berbanding sebelum ini, memandangkan Hamzah mendapat sokongan lebih separuh daripada baki 19 Ahli Parlimen Bersatu selepas beberapa pemecatan baru-baru ini.

“Malah parti-parti kecil dalam PN juga memahami bahawa tiada cara untuk menyingkirkan PAS. PAS akan menentukan hala tuju, dan itulah hakikatnya.”

Hamzah mendakwa mendapat sokongan 18 Ahli Parlimen — 13 masih bersama Bersatu dan lima yang baru dipecat parti itu.

Ini bermakna bekas perdana menteri Muhyiddin mengetuai satu puak yang terdiri daripada enam Ahli Parlimen.