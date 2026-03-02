Kedutaan Besar Malaysia di Abu Dhabi ditutup hari ini

Kedutaan Besar Malaysia di Abu Dhabi memaklumkan perkhidmatan konsular secara bersemuka tidak akan disediakan sepanjang tempoh itu. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Kedutaan Besar Malaysia di Abu Dhabi ditutup kepada orang ramai pada hari ini berikutan situasi keselamatan serantau yang sedang berlaku.

Kedutaan itu memaklumkan bahawa sepanjang tempoh berkenaan, perkhidmatan konsular secara bersemuka tidak akan disediakan.

“Bagaimanapun, pasukan konsular masih boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon bagi memberikan nasihat serta bantuan,” menurut kenyataan yang dikeluarkan pada Isnin.

Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular lanjut boleh menghubungi talian +971 50 614 6894 atau e-mel [email protected].