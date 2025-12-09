PBB rayu sumbangan USD33 bilion pada 2026

Timbalan Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Kemanusiaan dan Penyelaras Bantuan Kecemasan, Tom Fletcher merayu kemanusia global selamatkan jutaan nyawa yang paling terjejas akibat perang, bencana iklim, gempa bumi termasuk wabak penyakit. (Gambar EPA Images)

NEW YORK : Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA) berkata sasaran utamanya pada 2026 ialah mengumpul USD33 bilion untuk membantu 135 juta orang melalui 23 operasi negara dan enam pelan bagi pelarian serta migran.

OCHA menyatakan keutamaan segera bagi tahun depan ialah menyelamatkan 87 juta nyawa dengan pembiayaan berjumlah USD23 bilion.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan rakan kongsinya pada Isnin melancarkan rayuan kemanusiaan global 2026 untuk menyelamatkan jutaan nyawa dalam situasi yang paling terjejas – peperangan, bencana iklim, gempa bumi, wabak penyakit, dan kegagalan tanaman, menurut pejabat itu.

“Rayuan ini menetapkan kita perlu memfokuskan tenaga kolektif kita terlebih dahulu: satu nyawa demi satu nyawa,” kata Timbalan Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Kemanusiaan dan Penyelaras Bantuan Kecemasan, Tom Fletcher.

Fletcher menyatakan bahawa Tinjauan Kemanusiaan Global 2026 berasaskan pembaharuan, bukti, dan kecekapan, sambil menekankan PBB sedang memindahkan lebih kuasa kepada organisasi tempatan dan menyalurkan lebih banyak dana terus kepada individu memerlukan.

Tinjauan Kemanusiaan Global 2026, yang diterbitkan pada Isnin, merupakan penilaian tahunan mengenai keperluan kemanusiaan global dan cara menanganinya, serta menyediakan analisis mengenai pendorong keperluan dan gambaran mengenai sumber yang diperlukan untuk menyokong golongan sasaran bantuan.

“Seperti yang anda tahu, krisis pembiayaan yang teruk tahun ini telah menjejaskan malah memutuskan talian hayat kemanusiaan,” kata jurucakap Setiausaha Agung PBB Stephane Dujarric pada taklimat harian.