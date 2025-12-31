Kumpulan hak asasi gesa Suhakam, IPCC nilai tatakelakuan polis dalam perhimpunan awam

Kumpulan NGO seru KDN agar pinda Seksyen 8 Akta Perhimpunan Aman untuk selaras peranan polis dalam memudah cara perhimpunan awam dengan protokol model PBB.

PETALING JAYA : Lebih 20 kumpulan hak asasi menggesa Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dan Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis (IPCC) agar menilai kesan amalan polis terhadap hak asasi manusia semasa perhimpunan awam.

Dalam kenyataan bersama, kumpulan-kumpulan tersebut, yang merangkumi Suaram, Justice for Sisters, Pusat Komas dan Amnesty International Malaysia, menyatakan bahawa Akta Perhimpunan Aman (APA) juga perlu dinilai tahap pematuhannya terhadap piawaian hak asasi manusia antarabangsa.

Mereka menyeru Kementerian Dalam Negeri (KDN) agar meminda Seksyen 8 APA bagi menyelaraskan peranan polis dalam memudah cara perhimpunan dengan protokol model Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) demi mencegah pelanggaran hak asasi serta meningkatkan akauntabiliti.

Seksyen 8 akta tersebut membenarkan pegawai polis mengambil sebarang langkah yang ‘difikirkan perlu’ menurut undang-undang bagi memastikan sesuatu perhimpunan awam berjalan dengan teratur.

Selain itu, mereka turut menggesa polis agar mengelak daripada menjalankan operasi penyamaran atau menempatkan pegawai berpakaian awam semasa protes bagi mengelakkan risiko ketegangan, sebaliknya mencadangkan agar setiap pegawai dapat dikenal pasti dengan jelas melalui paparan lencana nama, nombor pengenalan serta insignia pangkat.

“Sebarang pengerahan pegawai berpakaian awam dalam perhimpunan mestilah benar-benar perlu berdasarkan keadaan,” kata kumpulan NGO itu.

“Pegawai-pegawai ini juga tidak boleh sekali-kali menghasut keganasan dan wajib memperkenalkan diri mereka kepada pihak terlibat sebelum sebarang menggunakan kekerasan.”

Awal hari ini, Isa Hazmi Zulkifli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tuduhan menyerang seorang lelaki semasa himpunan Global Sumud Flotilla di luar kedutaan Amerika Syarikat pada Oktober.

Dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan, yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM2,000, atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.

Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus sebelum ini berkata, polis menahan dua lelaki kerana menghalang anggota polis menjalankan tugas.

Beliau berkata, keadaan menjadi tegang selepas beberapa peserta didakwa menghalang aliran lalu lintas di Jalan Tun Razak, sehingga mencetuskan pergelutan dengan seorang anggota polis yang disiku di bahagian muka dan mengalami kecederaan ringan.