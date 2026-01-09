Bekas menteri agama Indonesia dinamakan suspek kes rasuah kuota haji

Suruhanjaya Pembanterasan Rasuah Indonesia siasat dakwaan rasuah kuota haji, mengenal pasti 13 persatuan dan 400 agensi pelancongan disyaki terlibat. (Gambar EPA Images)

JAKARTA : Bekas menteri agama Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, dinamakan sebagai seorang suspek dalam kes dakwaan rasuah berkaitan kuota haji.

Perkara itu disahkan oleh Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pembanterasan Rasuah (KPK) Indonesia, Fitroh Rohcahyanto pada Jumaat, lapor agensi berita Antara.

Bagaimanapun, Fitroh tidak memberikan butiran lanjut mengenai senarai suspek atau sama ada Yaqut merupakan satu-satunya individu yang terlibat dalam siasatan berkenaan.

Menurut Antara, KPK pada 29 Ogos 2025 melancarkan siasatan terhadap dakwaan kes rasuah kuota haji itu. Susulan siasatan awal, anggaran potensi kerugian negara melebihi 1 trilion rupiah.

Tiga individu turut dilarang ke luar negara bagi tempoh enam bulan akan datang, termasuk Yaqut.

Dua lagi individu ialah Ishfah Abidal Aziz, juga dikenali sebagai Gus Alex, bekas kakitangan khas bawah Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik agensi pelancongan haji.

Setakat 18 Sept 2025, KPK mengenal pasti 13 persatuan dan 400 agensi pelancongan haji disyaki terlibat dalam kes berkenaan.