Protes di AS merebak susulan tembakan di Minneapolis

Seorang peserta berarak sambil memegang poster dalam hujan bagi membantah kematian seorang wanita yang ditembak Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam AS di Minneapolis Rabu lalu. (Gambar EPA Images)

WASHINGTON : Protes terhadap Agensi Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam Amerika Syarikat (ICE) berterusan pada Jumaat susulan insiden tembakan yang mengakibatkan kematian seorang wanita 37 tahun di Minneapolis, dengan demonstrasi kini merebak ke beberapa negeri lain di negara itu, lapor agensi berita Jerman (dpa).

Menurut laporan media, puluhan pelajar menyertai perhimpunan di Minneapolis di negeri Minnesota bagi membantah kehadiran pegawai ICE. Untuk cuti hujung minggu ini, ratusan protes dan perhimpunan di seluruh negara dengan slogan “ICE Out For Good” diumumkan.

Sebuah gabungan organisasi hak sivil dan migran menyeru penganjuran acara itu untuk kekal aman serta menumpukan bantahan terhadap peningkatan keganasan oleh pihak berkuasa ICE, selain operasi mereka di komuniti tempatan dan sekolah.

Renee Good, warganegara AS berusia 37 tahun, maut ditembak dalam keretanya ketika operasi ICE Rabu lalu. Insiden itu yang dirakam menerusi video, mencetuskan bantahan meluas di seluruh negara. Siasatan terhadap kejadian berkenaan masih dijalankan.

Menurut Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, operasi ICE membabitkan kira-kira 2,000 pegawai persekutuan sedang berlangsung di kawasan Minneapolis–St Paul sejak beberapa hari lalu.

Datuk Bandar Minneapolis, Jacob Frey, mengulangi kritikannya terhadap ICE dalam sidang media pada Jumaat, dengan berkata agensi itu menjejaskan ekonomi tempatan, demokrasi dan keselamatan awam.

Beliau menggesa siasatan menyeluruh dan telus melibatkan agensi penguatkuasaan undang-undang negeri Minnesota.

Jabatan Kehakiman AS menugaskan Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) untuk mengetuai siasatan itu. Presiden AS, Donald Trump, berkata kerajaan persekutuan tidak akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Minnesota.

Trump memperketat dasar pengusiran semasa penggal kedua pentadbirannya dan operasi ICE di bandar diterajui Demokrat sebelum ini turut berlaku protes.