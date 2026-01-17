Pesawat Indonesia Air terputus hubungan

Pesawat ATR 42-500 dalam penerbangan ke Makassar dari Yogyakarta. (Gambar Indonesia Air Transport)

JAKARTA : Sebuah pesawat ATR 42-500 dikendalikan syarikat Indonesia Air Transport (IAT) dilaporkan terputus hubungan di ruang udara daerah Maros, Sulawesi Selatan ketika penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar.

Ketua Pengarah Penerbangan Awam Indonesia, Lukman F Laisa, berkata pesawat dengan pendaftaran PK-THT itu membawa 10 orang, merangkumi tujuh anak kapal dan tiga penumpang.

Beliau berkata, berdasarkan kronologi maklumat terkini, Pusat Perkhidmatan Terminal Kawalan Trafik Udara (ATC) Makassar telah memberi arahan pada 4.23 petang waktu tempatan (12.23 tengah hari waktu Malaysia) supaya pesawat itu mendekati ke Landasan 21 di Lapangan Terbang Sultan Hasanuddin, Makassar.

“Semasa proses mendekati itu, pesawat dikesan tidak berada di laluan yang ditetapkan. Susulan itu, ATC memberikan arahan pindaan kepada kru penerbangan bagi membetulkan kedudukan pesawat.

“ATC kemudian mengeluarkan beberapa arahan lanjut bagi memandu pesawat kembali ke laluan pendaratan mengikut prosedur. Bagaimanapun, selepas arahan terakhir dikeluarkan, komunikasi dengan pesawat terus terputus,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata susulan situasi itu, ATC mengisytiharkan kecemasan fasa bimbang (DETRESFA) selaras peraturan dan prosedur ditetapkan.

Pesawat buatan tahun 2000 itu sedang melakukan penerbangan dari Lapangan Terbang Adi Sucipto, Yogyakarta ke Lapangan Terbang Sultan Hasanuddin, Makassar bawah kendalian juruterbang Kapten Andy Dahananto.

Lukman berkata, usaha mencari dan menyelamat (SAR) diaktifkan serta-merta dengan menyelaraskan cawangan AirNav Indonesia MATSC bersama pusat koordinasi menyelamat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Polis Pusat Peranginan Maros menerusi ketua polis lapangan terbang.

Menurutnya, sebuah pusat krisis juga telah dibuka di terminal pelepasan Lapangan Terbang Sultan Hasanuddin sebagai hab penyelarasan maklumat.

“Kawasan pencarian tertumpu di pergunungan batu kapur Bantimurung, Kampung Leang-Leang dalam daerah Maros, di mana pos arahan Basarnas telah ditubuhkan berhampiran lokasi berkenaan.

“Operasi SAR susulan dirancang menggunakan helikopter Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bersama Basarnas pada 4.25 petang waktu tempatan,” katanya.

Beliau berkata AirNav Indonesia juga sedang menyediakan Notis kepada Juruterbang (Notam) berhubung operasi SAR yang sedang dijalankan itu.

Menurut maklumat awal, jarak penglihatan semasa kejadian adalah kira-kira 8km dengan keadaan cuaca dilaporkan separa berawan.

“Butiran lanjut dan pengesahan masih diselaraskan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik (BMKG),” katanya.

Lukman berkata Direktorat Am Penerbangan Awam terus mengekalkan penyelarasan yang intensif menerusi Pejabat Pihak Berkuasa Lapangan Terbang Wilayah Makassar (Wilayah 5) dengan AirNav Indonesia, Basarnas, pengendali syarikat penerbangan, Angkatan Udara Indonesia dan lain-lain agensi berkaitan.