Iran lancar peluru berpandu, dron ke wilayah diduduki Israel

Peluru berpandu dilancarkan Iran jatuh ke laut di bandar Haifa, Israel pada Sabtu. (Gambar EPA Images)

TEHRAN : Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan pelancaran serangan besar-besaran peluru berpandu dan dron menyasarkan wilayah diduduki Israel sebagai tindak balas terhadap pencerobohan baru-baru ini ke atas Iran, lapor Agensi Berita Republik Islam (IRNA).

Menurut kenyataan dikeluarkan pejabat perhubungan awam IRGC, gelombang pertama serangan itu telah bermula.

Pengumuman itu menyusul serangan udara ke atas tengah Tehran pada awal Sabtu.

Wartawan IRNA menyaksikan serangan dan beberapa letupan di tengah serta timur Tehran sekitar tengah hari tadi. Tembakan antipesawat turut kedengaran di ruang udara ibu negara itu.