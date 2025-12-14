Gaji sunyi wanita: Jejak India, isyarat untuk Madani

India kini menjadi tapak kepada salah satu eksperimen sosial paling besar dan paling sunyi di dunia: pembayaran tunai bulanan tanpa syarat kepada wanita dewasa. Ia bukan gaji rasmi, bukan bantuan bersyarat, dan bukan subsidi tradisional. Ia hanyalah wang yang masuk ke akaun seorang wanita — sama ada dia seorang suri rumah, petani kecil, penjaga warga emas, atau ibu yang mengurus keluarga sepenuh masa. Eksperimen ini, yang kini melibatkan lebih 118 juta wanita di 12 negeri, menawarkan satu cermin penting kepada negara seperti Malaysia yang sedang memperkemas sistem bantuan sosial melalui pendekatan kerajaan Madani.

Fenomena di India menarik perhatian dunia kerana ia tidak ditunjangi teori ekonomi rumit atau reformasi struktur. Ia bermula dengan sesuatu yang sangat asas: pengiktirafan bahawa kerja domestik dan penjagaan tidak dibayar — memasak, menjaga anak, merawat ibu bapa, membersih, mengurus rumah — adalah kerja sebenar yang mempunyai nilai ekonomi dan sosial. Premila Bhalavi, salah seorang penerima bantuan di Madhya Pradesh, menggambarkannya dengan mudah. Wang kecil itu, tidak sampai 1,500 rupee sebulan, membolehkannya membeli ubat, membayar yuran sekolah anak, atau mendapatkan gas memasak tanpa perlu meminta-minta. Bukan jumlahnya yang mengubah hidup, tetapi kestabilan, kejelasan masa depan dan rasa maruah kerana tidak perlu menunggu ihsan sesiapa.

Gelombang sunyi yang mengubah politik

Apabila Goa memperkenalkan skim sedemikian pada 2013, ramai menjangka ia tidak akan pergi jauh. Namun, selepas pandemik negeri besar seperti Maharashtra, Odisha, Assam, Tamil Nadu dan West Bengal mula memperkenalkannya secara besar-besaran. Hari ini, India menyaksikan bagaimana bantuan kecil — antara 1,000 hingga 2,500 rupee sebulan — menjadi kuasa politik terbesar dalam pilihan raya.

Di Bihar, salah satu negeri paling miskin di India, kerajaan memasukkan 10,000 rupee ke dalam akaun 7.5 juta wanita beberapa minggu sebelum pilihan raya. Ramai pengkritik menuduh ia sebagai pembelian undi, namun data menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Wanita, yang selama ini jarang berada di tengah strategi politik, tiba-tiba menjadi kumpulan penentu. Mereka keluar mengundi dalam jumlah besar, dan undi mereka mengubah keputusan. Bagi mereka, wang itu bukan gula-gula politik — ia adalah talian hayat dalam keadaan hidup yang sempit.

Kajian selepas kajian menunjukkan bahawa hampir semua penerima mengurus akaun mereka sendiri. Sebahagian besar membuat keputusan sendiri mengenai cara membelanjakan wang itu. Mereka membeli makanan, ubat, peralatan sekolah, melangsaikan hutang kecil dan menampung kecemasan. Ada yang memulakan perniagaan mikro. Ada yang menyimpan sedikit untuk masa depan. Dan yang menarik, tiada bukti bahawa bantuan ini mematahkan semangat mereka untuk bekerja. Sebaliknya, ramai berharap program itu disertakan peluang pekerjaan yang lebih baik.

Naratif baharu nilai kerja domestik

Apa yang membezakan India daripada Mexico, Brazil atau Indonesia bukan sekadar jumlah penerima, tetapi hakikat bahawa bantuan ini tidak bersyarat. Ia tidak memerlukan penerima memastikan anak ke sekolah atau membuktikan pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Ia tidak mensyaratkan apa-apa. Ia hadir sebagai pengiktirafan halus terhadap hakikat bahawa kerja domestik — satu bentuk kerja yang tidak pernah diberi nilai dalam KDNK, tetapi menopang keseluruhan struktur keluarga — adalah sesuatu yang wajar dihargai.

Kajian sosial di Tamil Nadu menunjukkan bahawa pembayaran sederhana itu mengurangkan konflik rumah tangga, mengembalikan keyakinan diri dan memberi sedikit ruang untuk wanita bernafas. Di Assam, penerima melaporkan rasa damai kerana tidak perlu bergantung kepada suami untuk setiap perbelanjaan kecil. Di Karnataka, ramai mengatakan mereka makan lebih baik, membuat keputusan lebih bebas dan merasakan diri mereka lebih ‘kelihatan’.

Namun, hanya sebahagian kecil yang benar-benar melihat bantuan itu sebagai ‘bayaran’ untuk kerja domestik. Penyampaian mesej di peringkat dasar masih lemah. Namun kesannya tetap terasa: wanita lebih berani bersuara, lebih yakin mengurus kecemasan, dan buat pertama kali dalam hidup, mereka mempunyai ruang membuat keputusan ekonomi dalam keluarga.

Malaysia dan haluan bantuan sara hidup Madani

Di Malaysia, dasar bantuan tunai mengambil bentuk yang sedikit berbeza. Bantuan sara hidup kerajaan Madani direka sebagai sokongan terus kepada isi rumah yang menanggung tekanan kos sara hidup, tanpa menetapkan ia sebagai bantuan khusus wanita. Namun, seperti yang berlaku di India, wanita tetap menjadi penerima manfaat utama kerana merekalah pengurus ekonomi keluarga dalam budaya dan struktur sosial kita.

Bantuan ini, walaupun lebih fokus kepada isi rumah berpendapatan rendah, mempunyai fungsi yang sama: mengurangkan tekanan kos asas, memperbaiki keselamatan makanan, menampung kecemasan kecil dan memberi ruang kepada keluarga untuk bernafas. Dalam banyak keluarga, bantuan sebegini membezakan antara anak dapat ke sekolah dengan cukup bekal, atau ibu bapa mampu membeli ubat pada hujung bulan. Dalam realiti Malaysia yang semakin mencabar, bantuan tunai tetap menjadi benteng utama bagi keluarga yang diuji inflasi.

Namun, pengalaman India memberikan sesuatu yang Malaysia boleh pelajari: autonomi kewangan wanita harus menjadi sasaran dasar yang lebih jelas. Ketika India menyaksikan bagaimana bantuan tunai memperhalus dinamika kuasa dalam keluarga, Malaysia juga berpotensi bergerak ke arah pengiktirafan lebih besar terhadap kerja domestik, penjagaan warga emas dan sumbangan suri rumah sepenuh masa.

Menghubungkan dua ekosistem kebajikan

Walaupun Malaysia tidak perlu meniru skim India sepenuhnya, beberapa prinsip penting boleh diangkat dalam membina dasar Madani masa depan. Antaranya ialah memastikan wanita mempunyai akses terus kepada bantuan, memudahkan pendaftaran melalui sistem digital, dan memperluas literasi kewangan agar penerima bantuan boleh merancang ekonomi keluarga dengan lebih tersusun.

Malaysia juga boleh mengangkat naratif baharu: bahawa kerja tidak dibayar — sama ada menjaga anak, memasak, mengurus rumah atau menjaga ibu bapa — adalah kerja ekonomi sebenar. Naratif ini penting bukan untuk ‘menggaji wanita’, tetapi untuk menghormati sumbangan mereka kepada kesejahteraan negara.

Apa yang boleh kita pelajari?

Eksperimen India belum sempurna. Ia belum mengubah struktur patriarki, belum mengurangkan beban kerja domestik dan belum mengangkat wanita secara menyeluruh ke dalam tenaga kerja. Namun, ia membuktikan sesuatu yang sangat besar: bahawa bantuan kecil, tetap dan langsung boleh mengubah cara wanita melihat diri mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks Malaysia, bantuan sara hidup Madani ialah langkah penting ke arah negara yang lebih inklusif. Namun, jika digabung dengan pengiktirafan lebih besar terhadap kerja domestik, autonomi wanita, dan pembinaan naratif baharu mengenai sokongan sosial, dasar ini boleh menjadi lebih daripada sekadar bantuan kewangan. Ia boleh menjadi asas kepada masyarakat yang menghargai kerja yang tidak kelihatan tetapi sangat penting.

Dalam dunia hari ini, kadangkala perubahan bermula bukan dengan dasar besar atau pelaburan raksasa, tetapi dengan jumlah kecil yang masuk ke akaun seorang ibu dan membantu keluarga bertahan satu minggu lagi. Dan mungkin, seperti yang ditunjukkan India, itulah titik mula sebenar untuk sebuah negara yang mahu membina masa depan kesejahteraan lebih adil untuk semua.

Penulis ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.