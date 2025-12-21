Keberanian dalam sunyi

Keberanian sering disalah faham sebagai sesuatu yang lantang. Kita mengaitkannya dengan suara tinggi, kenyataan keras, atau tindakan dramatik yang segera menarik perhatian. Hakikatnya, bentuk keberanian yang paling sukar sering berlaku dalam sunyi—tanpa sorakan, tanpa sokongan jelas, dan tanpa jaminan bahawa keputusan yang dibuat akan difahami semua orang.

Dalam dunia yang semakin bising dengan pendapat dan reaksi pantas, keberanian yang senyap mudah tenggelam. Kita lebih cepat meraikan keberanian yang kelihatan berani, berbanding keberanian yang menuntut keteguhan dalaman. Namun bagi sesebuah institusi, keputusan yang dibuat dalam senyap sering menentukan hala tuju yang paling besar kesannya.

Maruah institusi

Dalam perbincangan awam, maruah institusi jarang menjadi kata kunci. Kita lebih selesa berbicara tentang empati, keanjalan dan kebajikan. Semua ini penting, tetapi maruah sering menjadi mangsa apabila tekanan semakin kuat dan reaksi awam semakin keras.

Maruah bukan sekadar imej atau reputasi. Ia adalah keupayaan institusi untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip, bukan sentimen. Apabila maruah diketepikan, keputusan mula dipandu oleh ketakutan—takut dikecam, takut tidak disukai, takut disalah tafsir. Di sinilah kompas nilai mula hilang arah, dan prinsip bertukar menjadi retorik.

Setiap institusi akan sampai ke satu titik di mana semua pilihan kelihatan sukar. Keputusan yang diambil mungkin adil dan wajar dari sudut nilai, tetapi tetap mengundang rasa tidak puas hati. Dalam keadaan ini, keberanian bukan tentang kepintaran menyusun ayat, tetapi kesediaan memikul risiko yang datang bersama keputusan.

Keputusan tidak popular sering dianggap sebagai kegagalan kepimpinan, sedangkan dalam banyak keadaan, ia adalah tanda kepimpinan sedang berfungsi. Tidak semua perkara boleh diselesaikan melalui kompromi. Ada saat di mana menetapkan had adalah satu-satunya cara untuk memastikan sistem tidak runtuh perlahan-lahan.

Kita jarang memikirkan manusia di sebalik institusi—individu yang perlu membuat keputusan dengan maklumat tidak sempurna dan masa yang terhad. Di sebalik meja mesyuarat, bukan hanya peraturan dan garis panduan yang dibincangkan, tetapi juga implikasi terhadap manusia sebenar: reputasi, masa depan dan kesan jangka panjang.

Keputusan yang dibuat bukan hasil emosi sesaat. Ia melalui perbincangan panjang, pertimbangan pelbagai sudut, dan kesedaran bahawa setiap pilihan akan meninggalkan kesan. Beban ini tidak tercatat dalam minit mesyuarat, tetapi ditanggung secara peribadi oleh mereka yang terlibat.

Beban ketegasan dan nilai yang dipertahankan

Setiap keputusan tegas membawa kesan emosi yang jarang dibicarakan. Ada keraguan, ada kebimbangan membuat kesilapan, dan ada kesedaran bahawa keputusan itu mungkin akan dikenang lebih lama daripada niat asalnya. Pembuat keputusan perlu hidup dengan akibat tersebut, walaupun mereka tidak diberi ruang untuk menjelaskan keseluruhan konteks kepada umum.

Dalam banyak keadaan, mereka memilih untuk berdiam diri. Bukan kerana tiada hujah, tetapi kerana memahami bahawa penjelasan panjang tidak semestinya mengubah persepsi. Keberanian mereka terletak pada kesanggupan menanggung salah faham demi menjaga prinsip.

Tekanan hari ini datang dengan pantas dan bertubi-tubi. Media sosial mempercepatkan reaksi, memendekkan kesabaran dan menuntut jawapan segera. Dalam suasana ini, prinsip mudah kelihatan kaku dan tidak mesra.

Namun, prinsip yang terlalu mudah dilentur akhirnya menjadi tidak bermakna. Institusi yang gagal mempertahankan prinsip akan terperangkap dalam kitaran kompromi berterusan, sehingga sukar membezakan antara keanjalan dan kelemahan. Ketegasan, dalam konteks ini, bukan penafian empati, tetapi bentuk tanggungjawab yang lebih besar terhadap keadilan dan masa depan.

Ada satu tahap dalam kehidupan sesebuah institusi di mana penangguhan tidak lagi bersifat berhati-hati, tetapi menjadi satu bentuk pengelakan. Pada tahap ini, keputusan yang tidak dibuat sebenarnya sudah pun menjadi keputusan—keputusan untuk membiarkan keadaan terus berjalan tanpa arah yang jelas.

Institusi sering diberi ruang untuk ‘menunggu masa sesuai’ atau ‘melihat perkembangan’. Pada awalnya, pendekatan ini kelihatan munasabah. Namun, apabila penangguhan menjadi kebiasaan, ia menghantar isyarat bahawa prinsip boleh digantung sementara, dan had boleh dirunding tanpa noktah.

Keputusan yang ditangguhkan terlalu lama bukan sahaja melemahkan autoriti, tetapi juga menghakis keyakinan dalaman. Warga institusi mula tertanya-tanya sama ada nilai yang sering dilaungkan benar-benar menjadi panduan, atau sekadar slogan untuk meredakan keadaan. Apabila persoalan ini timbul, kerosakan yang berlaku bukan lagi luaran, tetapi dalaman—dan lebih sukar dipulihkan.

Ketegasan sering disalah tafsir sebagai ketiadaan empati. Kita lupa bahawa empati tanpa had juga boleh membawa mudarat. Ketegasan, dalam konteks institusi, adalah usaha melindungi struktur dan nilai yang lebih besar, termasuk mereka yang mematuhi peraturan.

Dalam sistem yang kabur, golongan berdisiplin sering menjadi mangsa senyap kerana pelanggaran tidak ditangani secara konsisten. Ketegasan memberi kejelasan—tentang apa yang boleh diterima dan apa yang tidak.

Keberanian jenis ini jarang diraikan. Ia tidak tular dan tidak mengundang simpati segera. Namun keberanian inilah yang memastikan institusi tidak hanyut mengikut arus sentimen sementara.

Banyak keputusan yang pada awalnya dipersoalkan akhirnya difahami nilainya selepas masa berlalu. Sejarah sering menunjukkan bahawa perubahan bermakna bermula dengan keberanian yang kelihatan sunyi dan tidak popular.

Akhirnya, persoalan yang perlu kita tanyakan ialah apakah nilai yang ingin dipertahankan sebagai masyarakat. Adakah kita mahukan institusi yang sentiasa tunduk kepada tekanan, atau institusi yang berani berdiri atas prinsip walaupun berdepan risiko?

Keberanian yang lama tertangguh bukan kegagalan masa lalu, tetapi kesedaran masa kini. Ia adalah kesanggupan untuk berkata ‘tidak’ apabila perlu, dan berdiri teguh walaupun dalam sunyi. Dalam dunia yang sering mengelirukan empati dengan kompromi berlebihan, keberanian inilah yang akhirnya menjaga maruah—bukan sahaja institusi, tetapi nilai bersama yang menentukan arah masa depan kita.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.