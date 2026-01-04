Malaysia: Negara yang tidak pernah sunyi politiknya

Saya seronok tinggal di Malaysia. Ada negara yang politiknya bermusim. Pilihan raya datang, kempen bising, kemudian sunyi panjang. Di Malaysia, sunyi itu aneh. Kalau sehari dua tiada berita politik, kita mula rasa ada sesuatu yang tertinggal. Seolah-olah negara ini bernafas melalui kenyataan media, sidang tergesa-gesa dan frasa klasik seperti “akan dibincangkan”, “tidak mustahil” atau “kami ambil maklum”.

Setiap pagi, rakyat Malaysia membuka telefon bukan sekadar untuk melihat cuaca atau harga minyak. Yang dicari ialah perkembangan politik – di peringkat negeri, di pusat atau dalam parti. Dan hampir setiap hari, pasti ada sesuatu. Terbaharu, tawaran peletakan jawatan pengerusi Perikatan Nasional (PN) oleh Muhyiddin Yassin menjadi bahan perbualan. Bukan kerana ia mengejutkan, tetapi kerana ia satu lagi episod dalam siri panjang politik Malaysia yang tidak pernah berehat.

Ironinya, kita jarang benar terkejut. Kita cuma mengangguk dan berkata: “Oh, yang ini pula hari ini.”

Politik sebagai rutin harian

Di Malaysia, politik bukan peristiwa luar biasa. Ia rutin. Seperti trafik pagi Isnin atau hujan lewat petang, politik sentiasa ada. Negeri mengeluarkan kenyataan, pusat memberi reaksi, parti-parti menimbang nada dan media sosial menjadi gelanggang tafsiran awam.

Keadaan ini menjadikan rakyat semakin peka terhadap bahasa politik. Kita sudah tahu bezanya antara kenyataan yang tegas dan ayat yang sekadar menguji suhu. Kita faham bila sesuatu disebut dengan penuh keyakinan dan bila ia dilontarkan sebagai isyarat awal. Politik tidak lagi dibaca secara literal; ia ditafsir secara kontekstual.

Dalam ekosistem sebegini, negeri sering menjadi tapak eksperimen. Isu tempatan boleh berkembang menjadi perbincangan nasional dalam masa beberapa jam. Pusat pula sentiasa berada dalam mod respons – kadangkala pantas, kadangkala berhati-hati. Semua ini mencipta satu irama yang hampir tidak pernah berhenti.

Bagi pemerhati luar, suasana ini mungkin kelihatan bising. Tetapi bagi rakyat Malaysia, ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Politik bukan gangguan; ia latar bunyi.

Tambahan pula, dinamika ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang sentiasa berada dalam mod perbualan politik. Di kedai kopi, di aplikasi sembang keluarga, malah di ruang makan pejabat, politik muncul tanpa perlu dijemput. Isunya boleh bermula dengan perkara kecil – pelantikan, kenyataan ringkas atau keputusan pentadbiran – namun cepat berkembang menjadi perbincangan lebih besar tentang kuasa, mandat dan kepercayaan.

Yang menarik, kebisingan ini tidak semestinya mencerminkan kekacauan. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa politik telah menjadi sebahagian daripada kesedaran kolektif rakyat. Kita tidak lagi melihat politik sebagai urusan elit semata-mata. Ia kini difahami sebagai sesuatu yang mempunyai kesan langsung kepada kehidupan harian – kos sara hidup, peluang pekerjaan dan hala tuju negara.

Dalam keadaan ini, setiap perkembangan politik, sama ada besar atau kecil, membawa makna simbolik. Ia bukan sekadar berita, tetapi petunjuk tentang keseimbangan kuasa dan arah pergerakan semasa. Rakyat belajar membaca pola, bukan hanya tajuk. Dan kebolehan ini menjadikan politik Malaysia bukan sekadar bising, tetapi hidup – sentiasa berubah, sentiasa ditafsir semula.

Seni menyebut peletakan jawatan

Dalam politik Malaysia, peletakan jawatan jarang hadir sebagai noktah. Ia lebih kerap berfungsi sebagai koma. Tawaran untuk berundur sering membawa makna yang lebih kompleks daripada sekadar “saya mahu pergi”.

Minggu-minggu kebelakangan ini memperlihatkan bagaimana tekanan politik tidak lagi datang dari satu arah sahaja. Ia bertindan – antara pusat dan negeri, antara parti dan sekutu, serta antara kenyataan rasmi dan realiti dalaman. Kemelut yang melibatkan PAS, termasuk perbezaan nada dan pendirian dalam beberapa isu pentadbiran negeri, menjadi antara latar yang tidak boleh dipisahkan daripada perkembangan semasa.

Di Perlis, episod pertukaran kepimpinan negeri menambah lapisan kompleksiti. Proses pelantikan menteri besar, peletakan jawatan dan akhirnya pelantikan Adun PN ke jawatan tersebut memperlihatkan bagaimana keputusan politik sering berlaku dalam keadaan yang serba canggung. Dari luar, ia kelihatan seperti episod terpencil. Dari dalam, ia memberi isyarat tentang keperluan menyusun semula garis sokongan dan kesepakatan.

Dalam konteks ini, tawaran peletakan jawatan oleh Muhyiddin tidak boleh dibaca sebagai tindakan bersendirian. Ia lebih menyerupai usaha meredakan suhu, membuka ruang muhasabah dalaman dan pada masa yang sama menguji tahap solidariti dalam gabungan PN.

Bagi pemerhati politik berpengalaman, langkah sebegini jarang bertujuan menutup buku. Ia selalunya bertujuan menyusun semula halaman – memberi masa, memberi isyarat dan mengingatkan semua pihak bahawa kestabilan politik bukan sekadar soal angka, tetapi keupayaan mengurus perbezaan secara terkawal.

Ia boleh menjadi ujian sokongan dalaman – siapa yang akan bersuara, siapa yang memilih diam. Ia juga boleh menjadi isyarat bahawa sesuatu sedang bergerak di belakang tabir. Dalam banyak keadaan, ia membuka ruang rundingan, bukannya menutup pintu.

Kes yang melibatkan kepimpinan PN ini memperlihatkan bagaimana politik Malaysia berfungsi dalam lapisan. Tawaran dibuat, reaksi diperhati dan tafsiran berlegar. Rakyat pula menonton dengan sikap semakin matang – kurang panik, lebih analitik.

Menariknya, rakyat tidak lagi terburu-buru membuat kesimpulan. Kita tahu bahawa “letak jawatan” tidak semestinya bermaksud “tinggal”. Dalam budaya politik tempatan, ia boleh bermakna “mari berbincang semula”. Dan kesedaran ini menjadikan reaksi awam lebih terkawal berbanding dahulu.

Politik Malaysia mungkin sarat dengan simbol dan isyarat, tetapi rakyatnya sudah belajar membaca peta.

Rakyat yang semakin kebal

Jika politik terus bising, rakyat pula semakin kebal. Kebal bukan bermakna tidak peduli, tetapi tidak mudah terpengaruh. Reaksi emosi yang meluap-luap semakin jarang. Digantikan dengan sikap memerhati, menilai, dan menunggu perkembangan seterusnya.

Media sosial memainkan peranan besar dalam perubahan ini. Kenyataan politik tidak lagi diterima bulat-bulat. Ia disemak, dibandingkan dan dikontekstualkan. Rakyat belajar membezakan antara fakta, ‘spin’ dan persepsi. Malah, ramai yang sudah boleh meneka langkah seterusnya sebelum ia diumumkan secara rasmi.

Keadaan ini mewujudkan satu bentuk kematangan politik menarik. Walaupun ruang awam penuh dengan suara, tidak semuanya tenggelam dalam kekecohan. Ada perbincangan lebih bernuansa, ada kritikan yang lebih terarah.

Politik mungkin tidak pernah senyap, tetapi rakyat semakin tahu bila perlu memberi reaksi dan bila perlu bersabar. Dalam erti kata lain, kebisingan politik tidak lagi semestinya menimbulkan kekeliruan awam.

Negara yang tidak pernah diam

Malaysia bukan negara yang tenang dari segi politik. Dan mungkin, ia tidak pernah bercita-cita untuk menjadi begitu. Dinamik yang sentiasa bergerak ini menandakan satu hakikat penting: kuasa sentiasa dipersoalkan, kepimpinan sentiasa diuji dan legitimasi tidak pernah diambil mudah.

Sunyi mutlak dalam politik sepatutnya lebih membimbangkan daripada riuh yang terkawal. Sunyi boleh bermaksud tiada semak imbang, tiada perbincangan dan tiada ruang mencabar. Sebaliknya, kebisingan – jika diurus dengan matang – menjadi tanda demokrasi masih hidup.

Seronok atau tidak politik sepanjang tahun ini bergantung pada sudut pandang. Bagi yang mendambakan kestabilan mutlak, ia mungkin melelahkan. Tetapi bagi yang memahami demokrasi sebagai proses sentiasa bergerak, inilah realitinya.

Di Malaysia, politik mungkin tidak pernah tidur. Dan mungkin, itulah harga yang kita bayar untuk sebuah negara yang masih bernafas, berdebat dan terus mencari keseimbangan antara kuasa dan rakyat.

Mohamed Nasser Mohamed adalah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.