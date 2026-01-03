Bagaimana anak muda melihat politik Malaysia

Perkembangan politik Malaysia dalam beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan satu pola yang semakin jelas.

Wacana awam sering didominasi oleh pertikaian identiti dan persaingan kuasa, sedangkan perbincangan tentang dasar awam masih terbatas.

Dalam konteks ini, kecenderungan anak muda terhadap politik yang lebih rasional dan berteraskan dasar wajar diberi perhatian serius, bukan sekadar dilihat sebagai idealisme generasi baharu.

Generasi muda hari ini berhadapan dengan cabaran yang bersifat struktur dan jangka panjang.

Isu seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan berkualiti, kebolehpasaran graduan, akses kepada perumahan serta kelestarian fiskal negara bukan lagi persoalan masa depan, tetapi realiti semasa.

Justeru, politik yang berkesan bagi generasi ini ialah politik yang mampu menawarkan dasar jelas, konsisten dan boleh dilaksanakan.

Sebagai mahasiswa yang mengikuti perkembangan dasar dan tadbir urus negara, saya melihat peningkatan minat anak muda terhadap perbahasan dasar berbanding retorik politik.

Mereka lebih cenderung menilai keberkesanan sesuatu kepimpinan melalui kejelasan dasar ekonomi, keutamaan perbelanjaan awam, keupayaan menjana peluang pekerjaan serta kecekapan institusi. Ini menandakan peralihan penting dalam budaya politik negara.

Politik berteraskan dasar juga menuntut perubahan dalam cara perbezaan diurus. Kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan realiti yang tidak boleh dinafikan dalam masyarakat Malaysia.

Namun, generasi muda cenderung melihat isu-isu ini melalui lensa tadbir urus dan keadilan sosial, bukannya eksploitasi sentimen. Pendekatan dasar yang inklusif dan berasaskan data lebih berpotensi merapatkan jurang berbanding naratif perpecahan.

Di peringkat mikro, pengalaman kehidupan di kampus dan tempat kerja awal membentuk kefahaman ini. Anak muda terbiasa bekerja dalam pasukan yang pelbagai dan menilai prestasi berdasarkan hasil, bukan latar belakang.

Budaya ini secara langsung mempengaruhi cara mereka menilai politik nasional. Mereka mengharapkan pendekatan yang sama iaitu penilaian berdasarkan prestasi dasar dan impaknya kepada rakyat.

Dalam kerangka ini, integriti dan kebertanggungjawaban institusi menjadi keutamaan. Anak muda bukan sahaja menilai individu pemimpin, tetapi juga kekuatan sistem seperti mekanisme semak dan imbang, ketelusan dalam perolehan awam, kecekapan pelaksanaan dasar serta kebebasan institusi. Politik berteraskan dasar tidak boleh wujud tanpa institusi yang dipercayai.

Malaysia memerlukan peralihan daripada politik berasaskan personaliti kepada politik berasaskan penyelesaian. Ini bukan bermaksud menafikan peranan ideologi atau nilai, tetapi menuntut agar nilai tersebut diterjemahkan ke dalam dasar yang realistik dan terukur.

Anak muda melihat kematangan politik bukan pada kekuatan slogan, tetapi pada keberanian merangka dasar yang sukar tetapi perlu.

Seperti yang pernah ditegaskan oleh Mohammad Hatta, politik seharusnya menjadi alat untuk membina kehidupan bersama yang lebih baik. Prinsip ini selari dengan aspirasi generasi muda yang mahukan politik sebagai instrumen pembaharuan, bukan sekadar medan persaingan.

Akhirnya, jika Malaysia ingin memanfaatkan potensi demografi mudanya, suara anak muda dalam perbahasan dasar perlu diberi ruang yang lebih bermakna. Politik berteraskan dasar bukan sahaja mampu mengurangkan ketegangan sosial, malah membuka jalan kepada tadbir urus yang lebih stabil, inklusif dan berdaya tahan untuk jangka panjang.

Penulis adalah pengerusi Kelab Penyokong Mahasiswa PAS.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.