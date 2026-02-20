Hamzah lancar ‘reset’ politik bukan demi jawatan, kata Saifuddin

Hamzah Zainudin mengumumkan gerakan ‘reset’ untuk membina semula negara pada perhimpunan 14 Feb lalu, sehari selepas dipecat Bersatu.

PETALING JAYA : Tawaran Hamzah Zainudin memimpin gerakan ‘reset’ politik selepas dipecat Bersatu, dibuat dengan pertimbangan mendalam bukan kerana cita-cita menjadi pemimpin nombor satu, kata Ahli Parlimen Indera Mahkota Saifuddin Abdullah.

Beliau berkata Hamzah tidak pernah memasang impian menjadi presiden parti atau perdana menteri, meskipun latar belakangnya sebagai bekas kapten ragbi, ketua syarikat korporat dan menteri kanan kerajaan.

Saifudin mengaitkan pendirian Hamzah itu dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang meminta-minta jawatan, kecuali dalam keadaan tertentu demi kemaslahatan umum.

Beliau juga membuat perbandingan dengan merujuk kisah Nabi Yusuf yang menawarkan diri mengurus perbendaharaan negara kerana kemampuan dan integriti baginda dalam menghadapi krisis.

“Nabi Yusuf menawarkan diri untuk jawatan bukan kerana tamak kuasa, tetapi kemaslahatan rakyat dan kestabilan negara.

“Dalam konteks ini, Hamzah menawarkan diri membawa sahabat-sahabatnya dan semua yang ingin bersamanya meninggalkan rumah lama yang reput kepada rumah baru lebih kukuh,” tulisnya di ruangan ‘Merentas Ruang’ diterbitkan Sinar Harian.

Hamzah, bekas timbalan presiden Bersatu dipecat pada 13 Feb lalu selepas didapati melanggar Fasal 9.1.4 perlembagaan parti.

Beliau dihadapkan ke Lembaga Disiplin kerana didakwa menjadi dalang mencetuskan kekecohan pada perhimpunan parti, September lalu selain tidak menghalang kenyataan memburukkan Presiden Muhyiddin Yassin.

Dalam perhimpunan sehari kemudiannya, selain mengisytiharkan dirinya sebagai musuh nombor satu Muhyiddin, Ahli Parlimen Larut itu turut mengumumkan gerakan ‘reset’ untuk membina semula negara dengan menyeru ‘sahabat’ beliau menyokong perjuangannya.

Hamzah turut mendakwa disokong 18 daripada 25 Ahli Parlimen Bersatu termasuk Saifuddin yang dipecat Bersatu, bulan lalu.

Menurut Saifuddin, langkah Hamzah meninggalkan ‘rumah lama yang reput’ untuk membina ‘rumah baharu lebih kukuh’ bukan usaha kelangsungan politik peribadi, sebaliknya langkah strategik membentuk konfigurasi politik lebih matang dan stabil.

Katanya, gerakan reset itu bertujuan membina konsensus nasional baharu yang benar-benar menyatukan rakyat pelbagai kaum, agama dan wilayah, selain menuntut pembaharuan institusi, sistem dan undang-undang.

Jelasnya, langkah itu juga usaha pembinaan bangsa meliputi pelbagai bidang yang manfaatnya kepada rakyat.

“Ia melibatkan usaha membaiki perkhidmatan kerajaan, membesarkan ekonomi, mengagihkan kekayaan negara secara adil dan memastikan kesejahteraan rakyat,” katanya.