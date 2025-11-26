Fairuz mahu teruskan agenda pembangunan Pintasan meski tanding Bebas

Fairuz Renddan bertanding sebagai calon Bebas di DUN Pintasan dalam pertandingan 11 penjuru.

KOTA BELUD : Calon Bebas di DUN Pintasan, Fairuz Renddan, mahu meneruskan usaha pembangunan yang dimulakan sejak lima tahun lalu, ketika menjadi wakil rakyat Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Fairuz berkata beliau tidak mahu perancangan yang dirangka sebelum ini meliputi aspek sosial, ekonomi, pelancongan, kebajikan serta belia terhenti, sekiranya diberi mandat oleh pengundi.

“Saya tidak mahu apa yang sudah saya rancang dan buat di semua kampung tergantung begitu saja,” menurut kenyataan.

Fairuz tidak dicalonkan semula oleh GRS kerana memberi laluan kepada Pandikar Amin Mulia, yang mengetuai Usno. Penyandang DUN ini Pintasan berdepan 11 penjuru.

Fairuz berkata menaik taraf rumah ibadat dan menubuhkan Pusat Kebudayaan Irranun bagi memelihara identiti tempatan antara usaha yang mahu diteruskan.

Fairuz turut mengekalkan komitmen pada projek bandar baharu Pintasan, termasuk pembangunan pusat komersial Pintasan Square yang dikatakan mampu merancakkan aktiviti peniaga kecil, kraftangan dan pertukangan.

Pemerkasaan ekonomi industri kecil dan sederhana, khususnya nelayan dan pengusaha ikan kekal tumpuan, selain pengembangan sektor pelancongan melalui cadangan pembinaan Jeti Pelancongan Pintasan yang memberi peluang pendapatan kepada komuniti.

Beliau juga menegaskan komitmen pada usaha mendapatkan geran tanah di bawah inisiatif Program Agihan Tanah Rakyat Sabah, sehingga semua penduduk menerima hak masing-masing.

Bekas pembantu menteri belia dan sukan ini turut merancang memperluas program pembangunan belia, termasuk mewujudkan kompleks sukan baharu dan memperkukuh latihan keusahawanan.

Dalam aspek kebajikan dan pendidikan, Fairuz mahu mencadangkan elaun RM100 bagi warga emas yang perlu hadir ke hospital untuk temujanji kesihatan, insentif RM500 kepada pelajar Pintasan yang cemerlang dalam SPM dan STPM, serta RM300 kepada pelajar yang mendapat tawaran ke institusi pengajian tinggi.

“Semoga semua yang sudah saya mulakan di Pintasan dapat saya teruskan sehingga berjaya direalisasikan kerana perjuangan saya adalah untuk Pintasan,” katanya.