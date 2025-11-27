Lebih ramai pesuruhjaya kehakiman dilantik kurang beban kes, kata ketua hakim

Hakim Besar Wan Ahmad Farid Wan Salleh mengakui masalah besar kes tertunggak dengan berkata seorang hakim di Johor Bahru menguruskan kira-kira 800 kes aktif.

GEORGE TOWN : Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh berkata lebih ramai pesuruhjaya kehakiman akan dilantik bagi membantu mengurangkan beban kes yang tinggi di mahkamah seluruh negara, namun menegaskan langkah itu hanyalah penyelesaian jangka pendek.

Beliau berkata badan kehakiman sedar tentang skala kes tertunggak, dengan mengambil mahkamah di Johor Bahru sebagai contoh.

“Di Johor Bahru, seorang hakim mengendalikan sekitar 800 kes, sesuatu yang mustahil dalam kemampuan manusia. Situasi normal sepatutnya sekitar 200 hingga 250 kes,” katanya kepada pemberita selepas pelancaran sidang litar Mahkamah Rayuan di sini.

Wan Farid berkata penyelesaian jangka panjang masih diperlukan untuk mengurangkan beban kerja kerana pelantikan pesuruhjaya kehakiman hanyalah bersifat sementara.

Beliau berkata mediasi dan mediasi bersekutu mahkamah boleh membantu mengurangkan bilangan kes yang diteruskan ke perbicaraan penuh.

“Kita tidak mahu bersifat sementara. Kita ada perkara lain yang dirancang untuk mengurangkan beban kerja,” katanya sambil menambah bahawa Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman masih mengisi kekosongan jawatan dan akan mempertimbangkan pelantikan lebih ramai hakim dan pesuruhjaya kehakiman setelah proses itu selesai.

Pesuruhjaya kehakiman ialah lantikan sementara yang mempunyai kuasa sama seperti hakim ketika memegang jawatan tetapi berkhidmat untuk tempoh terhad.

Terdahulu, ketika pelancaran itu, Presiden Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais berkata sidang litar yang dihidupkan semula mengembalikan tradisi lama yang membawa mahkamah lebih dekat kepada rakyat.

“Hari ini, mahkamah datang kepada rakyat, bukan sebaliknya,” katanya sambil menambah bahawa sidang tersebut turut mengurangkan cabaran logistik, termasuk pemindahan banduan jarak jauh dan kehadiran keluarga.

Dalam perkembangan lain, Wan Farid berkata Sabah dan Sarawak sudah mempunyai sidang bulanan di Kuching dan Kota Kinabalu dan badan kehakiman merancang untuk memperluaskannya.

“Kita sedang mempertimbangkan Miri dahulu… dan Sandakan. Kita pergi kepada mereka. Inilah yang kita panggil akses kepada keadilan,” katanya.

Kes tertunggak di mahkamah Malaysia kekal sebagai isu besar, dengan kelewatan dalam penyampaian penghakiman turut dilaporkan.

Peguam sebelum ini menggesa badan kehakiman dan Jabatan Peguam Negara bekerjasama untuk menangani tunggakan kes jenayah serius yang semakin meningkat, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor.