Tanah runtuh, pokok tumbang di Negeri Sembilan akibat Senyar

Tanah runtuh di Jalan Bukit Berlian 2, Taman Bukit Berlian dan pokok tumbang di Port Dickson awal pagi tadi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Tanah runtuh dan pokok tumbang dilaporkan di Seremban serta Port Dickson akibat Ribut Tropika Senyar dikesan memasuki perairan Selat Melaka petang semalam yang menyebabkan hujan lebat berterusan dan angin kencang.

Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) Negeri Sembilan berkata, enam penghuni dua rumah di Jalan Bukit Berlian 2, Taman Bukit Berlian, Seremban terpaksa dipindahkan ekoran tanah runtuh di belakang kediaman kira-kira 3.50 pagi tadi.

“Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Seremban dibantu BBP Ampangan bergegas ke lokasi.

“Pasukan bomba kemudian mengarahkan kediaman dikosongkan bagi mengelakkan runtuhan susulan,” katanya menurut Harian Metro.

Beliau berkata, kerja pemantauan dan keselamatan masih diteruskan.

Dalam perkembangan lain, seorang lelaki 61 tahun cedera susulan pokok tumbang yang menghalang lalu lintas di Aeon Mall Seremban 2, kira-kira 3 pagi.

“Mangsa yang menunggang motosikal dikatakan terlanggar pokok itu. Mangsa dikejarkan ke Hospital Tuanku Jaafar untuk tindakan selanjutnya.”

Katanya, kejadian pokok tumbang turut dilaporkan di Port Dickson yang menghempap sebuah Proton Saga kira-kira 3.10 pagi tadi dan tiada mangsa dilaporkan cedera.