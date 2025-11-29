PRN Sabah: 882 pusat mengundi dibuka tepat 7.30 pagi

Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan jumlah keluar mengundi hari ini melebihi 60% bergantung pada keadaan cuaca semasa.

KOTA KINABALU : Setelah 14 hari berkempen, PRN Sabah ke-17 akhirnya tiba ke detik penentuan.

Semua 882 pusat mengundi dan 3,559 saluran bagi pilihan raya itu dibuka serentak pada 7.30 pagi ini bagi memberi peluang kepada 1.74 juta pengundi melaksanakan tanggungjawab memilih wakil rakyat mereka.

Pusat-pusat mengundi akan ditutup secara berperingkat bermula 12 tengah hari hingga penutupan penuh pada 5.30 petang.

Pentas demokrasi kali ini menyaksikan pertandingan sengit membabitkan 596 calon bagi merebut 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dipertandingkan dengan penyertaan 22 parti politik serta 73 calon Bebas.

Antara kerusi paling hangat ialah DUN Tulid yang menyaksikan pertembungan 14 calon, diikuti Bandau, Tamparuli dan Inanam masing-masing membabitkan 13 penjuru serta Banggi dengan 12 aspiran.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menasihati pengundi agar keluar mengundi awal untuk mengelak sebarang kesulitan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu.

Berdasarkan laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan diramal berlaku di beberapa kawasan di Sabah pagi ini manakala ribut petir dijangka melanda kawasan pedalaman pada waktu petang.

Hujan juga dijangka melanda beberapa tempat pada sebelah malam ini.

SPR menjangkakan jumlah keluar mengundi hari ini melebihi 60% bergantung pada keadaan cuaca semasa.

Pada PRN ke-16 pada 2020, peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 66.61%.

Selain itu, SPR menjangkakan keputusan awal pengundian dijangka dapat diumumkan sekitar 10 malam namun ia turut dipengaruhi keadaan cuaca semasa.

SPR bagaimanapun akan berusaha memastikan keputusan dapat diumumkan sekitar 12 tengah malam.

Majikan diingatkan supaya memberi tempoh yang munasabah kepada pekerja untuk keluar mengundi, memandangkan kerajaan Sabah telah mengisytiharkan hari ini sebagai cuti umum.

Pengundi juga diingatkan agar tidak menggunakan telefon bimbit di dalam saluran mengundi sebaliknya meletakkannya di tempat yang disediakan.

Selain itu, pengundi dinasihati supaya tidak menyerahkan kad pengenalan kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya yang bertauliah.