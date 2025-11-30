Shafie nafi bincang dengan BN selepas PRN Sabah

Presiden Warisan, Shafie Apdal, berkata Sabah harus ditadbir oleh pentadbiran yang terdiri daripada parti-parti tempatan sahaja. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Presiden Warisan, Shafie Apdal, menafikan dakwaan beliau menghubungi Barisan Nasional (BN) selepas PRN Sabah semalam untuk membincangkan pembentukan kerajaan negeri.

Shafie menegaskan beliau tidak pernah bertemu dengan mana-mana pemimpin BN sepanjang dua minggu berkempen untuk pilihan raya negeri itu.

“Saya telah bekerja untuk pilihan raya ini selama empat tahun yang lalu. Saya tidak ada jumpa dengan mana-mana parti pun,” katanya pada sidang media di Kota Kinabalu.

Selepas pilihan raya berakhir dengan DUN tergantung semalam, Shafie dan Ketua Umno Sabah, Bung Moktar Radin, dikatakan bertemu dan berbincang tentang kemungkinan menggabungkan Warisan, BN, Upko, dan Pakatan Harapan (PH), dakwa sumber.

Namun, di sebalik dakwaan tersebut, Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Hajiji Noor, mengangkat sumpah ketua menteri buat penggal kedua, pada awal pagi tadi, dengan kekuatan 29 kerusi yang dimenangi gabungannya, dan sokongan lima calon Bebas, tiga wakil rakyat Upko, dan seorang Adun PH.

Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) pimpinan Jeffrey Kitingan, yang menang dua kerusi, juga menyatakan sokongan kepada Hajiji.

Sebanyak 37 kerusi diperlukan untuk membentuk majoriti mudah dalam DUN.

Shafie, yang juga bekas ketua menteri, mengulangi bahawa Sabah harus ditadbir oleh pentadbiran yang terdiri daripada parti-parti tempatan sahaja, secara halus mendesak Hajiji agar tidak memasukkan Jamawi Jaafar, satu-satunya Adun PH, ke dalam Jemaah Menteri.

Beliau berkata kerajaan Sabah mesti dipimpin sepenuhnya oleh parti tempatan yang memahami keperluan, aspirasi, dan isu yang dihadapi oleh rakyat Sabah.

Mengenai khabar angin bahawa BN juga akan menyokong Hajiji, Shafie mempersoalkan sama ada ia akan kekal, menegaskan BN Sabah pernah cuba menjatuhkan pengerusi GRS itu pada 2023.

“Saya tahu kerajaan GRS-BN sebelum ini tidak bertahan lama. Selalu ada dinamik sedemikian dalam politik. Adakah anda fikir (kerajaan GRS-BN) akan bertahan lima tahun?” soal beliau.