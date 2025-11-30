Sindiket pecah rumah mewah di Putrajaya tumpas

Ketua Polis Putrajaya, Aidi Sham Mohamed, menunjukkan barang rampasan di IPD Putrajaya. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Polis menumpaskan satu sindiket pecah rumah yang menyasarkan kediaman mewah seperti semi-D dan banglo, khususnya di Presint 11 dan Presint 14 dengan penahanan tiga lelaki warga asing, Jumaat lepas.

Ketua Polis Putrajaya, Aidi Sham Mohamed, berkata semuanya yang berumur 30-an hingga 40-an ditahan kira-kira 8.30 malam ketika menggeledah sebuah rumah di Presint 14.

“Mereka dipercayai aktif melakukan pecah rumah sejak tiga bulan lepas dengan melibatkan sembilan kes di Presint 11 dan Presint 14,” katanya pada sidang media.

Ketika serbuan, polis melihat dua suspek dalam keadaan mencurigakan memasuki rumah berkenaan, manakala seorang lagi menunggu dalam kereta yang diletakkan kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian.

Kereta terbabit dimiliki seorang lelaki warga China dan siasatan dengan pihak imigresen sedang dijalankan bagi mengenal pasti sama ada ketiga-tiga suspek mempunyai rekod lampau.

Berlaku pergelutan semasa tangkapan, namun mereka berjaya ditahan dan dua pasport milik suspek dirampas manakala seorang lagi tidak memiliki pasport.

Aidi Sham berkata kejayaan itu hasil Operasi Pintu Putra yang dilancarkan sejak 22 Nov lepas, susulan peningkatan kes pecah rumah di Putrajaya termasuk satu kes melibatkan bekas pesara kerajaan bergelar ‘Tan Sri’ di Presint 11 pada 1 Nov.

“Modus operandi kumpulan itu adalah melakukan pemerhatian terlebih dahulu sebelum memecah masuk antara 8 hingga 10 malam ketika penghuni tiada di rumah atau berada di luar daerah.

“Suspek akan memotong jeriji di bahagian belakang rumah sebelum memasuki ruang utama. Setakat ini, tiada kecederaan terhadap mangsa dilaporkan,” katanya.

Pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan dipercayai digunakan untuk memecah rumah termasuk pemotong besi, pemutar skru, pencungkil dan sarung tangan, selain wang tunai serta barangan kemas, jam tangan mewah dan beg tangan berjenama.

Kerugian dianggarkan antara RM20,000 hingga RM50,000 bagi setiap kejadian dan semua lelaki berkenaan direman hingga Selasa ini untuk siasatan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan.

Aidi berkata sejak Januari hingga kini sebanyak 26 kes pecah rumah dilaporkan di Putrajaya berbanding 17 kes tahun lepas dengan kebanyakannya melibatkan kediaman jenis pangsapuri.