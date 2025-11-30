Usukan ‘anak sulung’ Umno hilang daripada jagaan selepas 30 tahun

Salleh Said Keruak kalah di Usukan manakala Bung Moktar Radin menang tipis di Lamag dengan majoriti 153 undi.

PETALING JAYA : Tiga puluh empat tahun lalu, Usukan kawasan bersejarah buat Umno apabila DUN itu menjadi kerusi pertama dimenangi parti berkenaan selepas melebarkan sayap ke Sabah.

Datu Mustapha Datu Harun ‘menghadiahkan’ kerusi itu kepada Umno pada PRK berlangsung Mei 1991 yang diadakan selepas DUN terbabit dikosongkan apabila Usno dipimpin tokoh terbabit bergabung dengan parti berpangkalan dari Semenanjung berkenaan.

Sejak itu, Umno terus menguasai DUN Usukan sehinggalah PRN semalam yang menyaksikan ‘anak sulung’ parti itu di Sabah terlepas daripada genggaman, dirampas oleh Warisan.

Bekas ketua menteri Salleh Said Keruak yang mewakili Barisan Nasional (BN) tewas kepada Ahli Parlimen Kota Belud Munirah Majilis dalam pertandingan enam penjuru.

Munirah menang dengan majoriti 442 undi.

Prestasi buruk Umno

PRN Sabah ke-17 juga boleh dikatakan antara prestasi buruk Umno apabila parti itu hanya mampu menyumbang lima daripada enam kerusi kepada BN iaitu di Lamag, Bengkoka, Kunak, Sukau dan Liawan.

Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) Arthur Joseph Kurup menyumbang satu lagi kerusi untuk BN menerusi kemenangan di Sook.

Malah, Ketua Umno Sabah Bung Moktar Radin hanya menang dengan majoriti tipis 153 undi, menyaksikannya hampir dikejutkan calon bebas Miha @ Mohd Ismail Ayob yang memperoleh 3,755 undi.

Selain Salleh, nama besar dalam Umno yang kalah termasuk penyandang DUN Karambunai Yakub Khan dan Timbalan Menteri Luar Negeri Mohamad Alamin yang tewas di Bongawan.

Ketua Penerangannya Suhaimi Nasir turut tewas di Sungai Sibuga, manakala Pengarah Pilihan Rayanya Jeffery Nor Mohamed pula gagal mempertahankan Tanjung Keramat.